हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली की अटल कैंटीन या तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन, कहां मिलता है सबसे सस्ता खाना?

दिल्ली की अटल कैंटीन या तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन, कहां मिलता है सबसे सस्ता खाना?

दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन की शुरूआत कर दी है. इस फैसले की चर्चा लोगों के बीच काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. आइए जानतें हैं कि अम्मा कैंटीन और अटल कैंटीन के बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 25 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Atal canteen: देश में मंहगाई प्रतिदिन बढ़ते जा रही है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 25 दिसंबर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक कैंटीन की शुरूआत की है. इस कैंटीन की शुरूआत उन लोगों के लिए है, जो दिल्ली में रह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है. दिल्ली में ऐसी 100 कैंटीन शुरू की गई हैं. 

ऐसी ही एक योजना 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे. जयललिता तमिलनाडू ने शुरू की थी. उन्होंने ऐसी कई योजना बनाई है, जो कि गरीबों के हित के लिए थी. इस कैंटीन की शुरूआत भले ही किसी और सरकार के नेतृत्व में की गई है लेकिन इसको अगली सरकार ने जारी रखा था. आज के समय में इस कैंटीन से लाखों लोगों का पेट भरा जा रहा है. 

अम्मा कैंटीन में कितने में मिलता है खाना?

यह योजना लोगों के बीच काफी चर्चित रहती है. साथ ही साथ यह सबसे सफल योजनाओं में गिनी जाती है. राज्यभर में करीब 400 से ज्यादा अम्मा कैंटीन को सरकार द्बारा संचालित किया जा रहा है. यहां मिलने वाला खाना कम दाम में सस्ता और पौष्टिक होता है. 

  • यहां पर आपको आसानी से 1 रुपये में इडली मिलेगी.
  • 5 रुपये में करी पत्ते और चावल की प्लेट
  • 5 रुपये में सांभर चावल की प्लेट
  • 5 रुपये में दही चावल की प्लेट
  • यह कैंटीन उन लोगों के लिए वरदान है, जिनकी आय कम है और वह अकेले घर में रह रहते हैं. 

अटल कैंटीन में कितने में मिलता है खाना?

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली में 100 के करीब अटल कैंटीन शुरू की गई है. कैंटीन की शुरूआत दिहाड़ी पर कार्य कर रहे मजदूरों और कम आय वाले लोगों के लिए किया गया है. इस कैंटिन में आपको अपना पेट भरने के लिए केवल 5 रुपये देने की जरूरत है. योजना में हर दिन दिल्ली सरकार 1 लाख लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराएगी. कैंटीन को शाहदरा, गोंडा, रोहताश नगर और गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में खोला जाएगा. साथ ही साथ इन जगहों पर एक नहीं बल्कि दो कैंटीन को खोला जाएगा. सरकार का कहना है कि वह आगे इनकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि यह सुनिश्चिच हो कि हर नागरिक को खाना मिल रहा है. 

Published at : 25 Dec 2025 05:39 PM (IST)
