Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसंसद के मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, पहले कब-कब हो चुका ऐसा?

संसद के मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, पहले कब-कब हो चुका ऐसा?

संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है. संवैधानिक रूप से यह वैध है और इतिहास में भी कई बार ऐसा हो चुका है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय संसद के मानसून सत्र को समाप्त हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इसका औपचारिक रूप से अंत यानी सत्रावसान अभी तक नहीं किया गया है. आम तौर पर सत्र खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, मगर इस बार मामला अलग है. 13 अगस्त 2026 को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. 

इस स्थगन को बीते हुए 70 से अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक सत्रावसान की अधिसूचना जारी नहीं की है. इस स्थिति के सामने आने के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं.

क्या है सत्रावसान और क्यों लेट होता है?

संसदीय भाषा में अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का मतलब होता है कि मौजूदा सत्र की बैठकें फिलहाल रोक दी गई हैं, जबकि 'सत्रावसान' वह प्रक्रिया है जिसके जरिए राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर सत्र के समापन की मुहर लगाते हैं. देश के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: सड़कों पर किया दंगा-तोड़फोड़ तो पेरेंट्स भरेंगे जुर्माना, जानें फ्रांस का नया कानून


संसद के मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, पहले कब-कब हो चुका ऐसा?

उनका कहना है कि हमारे देश के संविधान में ऐसी कोई तय समय-सीमा नहीं दी गई है जिसके तहत स्थगन के तुरंत बाद ही सत्रावसान करना अनिवार्य हो. यही वजह है कि लंबे समय तक सत्रावसान न होना किसी भी तरह से असंवैधानिक या गैर-कानूनी नहीं माना जाता है. सरकार जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से इस फैसले में देरी कर सकती है.

इतिहास में पहले कब-कब हो चुका है ऐसा?

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी सत्र के बाद सत्रावसान की प्रक्रिया को रोककर रखा हो. भारतीय संसदीय इतिहास में पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब सत्र स्थगित होने के महीनों बाद तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया था. अगर पुराने सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 1987 में सबसे लंबा अंतराल देखने को मिला था, जब सत्र खत्म होने के पूरे 76 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था. 

इसके अलावा साल 1989 में 54 दिन, साल 2006 और 2013 में 49-49 दिन, तथा साल 1963 में 41 दिनों तक यह प्रक्रिया रोकी गई थी. हालिया उदाहरण देखें तो साल 2015 में भी मानसून सत्र के बाद 28 दिनों तक सत्रावसान नहीं किया गया था, क्योंकि उस दौरान जीएसटी कानून पर सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिशें चल रही थीं.

क्यों लग रही हैं विशेष सत्र की अटकलें?

मौजूदा मानसून सत्र का सत्रावसान न होने की वजह से सियासी बाजार में सुगबुगाहट तेज है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है. जानकारों का मानना है कि यदि सत्रावसान नहीं किया जाता है, तो सरकार को संसद का नया सत्र आहूत करने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता. वह महज कुछ ही दिनों के छोटे नोटिस पर संसद का विशेष सत्र या विस्तारित बैठक बुला सकती है. 


संसद के मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, पहले कब-कब हो चुका ऐसा?

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि केंद्र सरकार देश में महिला आरक्षण बिल या फिर परिसीमन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को संसद के पटल पर लाकर तेजी से पारित कराने की तैयारी में हो सकती है, ताकि जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के समय पर पूरी की जा सकें.

यह भी पढ़ें: बिना सत्रावसान किए कब तक स्थगित रह सकता है कोई संसद सत्र, क्या है लिमिट?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
GK NEWS Proroguing Monsoon Session
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
बिना सत्रावसान किए कब तक स्थगित रह सकता है कोई संसद सत्र, क्या है लिमिट?
बिना सत्रावसान किए कब तक स्थगित रह सकता है कोई संसद सत्र, क्या है लिमिट?
जनरल नॉलेज
सड़कों पर किया दंगा-तोड़फोड़ तो पेरेंट्स भरेंगे जुर्माना, जानें फ्रांस का नया कानून
सड़कों पर किया दंगा-तोड़फोड़ तो पेरेंट्स भरेंगे जुर्माना, जानें फ्रांस का नया कानून
जनरल नॉलेज
रौब झाड़ने के लिए पहन ली सेना की वर्दी, जानें कितनी मिलेगी सजा?
रौब झाड़ने के लिए पहन ली सेना की वर्दी, जानें कितनी मिलेगी सजा?
जनरल नॉलेज
लैब मेड सोना क्या सस्ता कर देगा गोल्ड रेट, जानें कैसे किया जाएगा तैयार?
लैब मेड सोना क्या सस्ता कर देगा गोल्ड रेट, जानें कैसे किया जाएगा तैयार?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद के नजदीक नॉर्थ ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद
संसद के नजदीक नॉर्थ ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद
महाराष्ट्र
मुंबई में हवा हुई दमघोंटू, BMC के 28 कड़े नियम, उल्लंघन पर होगा एक्शन
मुंबई में हवा हुई दमघोंटू, BMC के 28 कड़े नियम, उल्लंघन पर होगा एक्शन
इंडिया
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल 199 पर आउट, अंपायर के कारण 'डबल सेंचुरी' से चूके
देवदत्त पडिक्कल 199 पर आउट, अंपायर के कारण 'डबल सेंचुरी' से चूके
इंडिया
'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज
'माई डियर फ्रेंड...', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का लूला को मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के गढ़ में पहली बार बहुजन समाज...', राजभर ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
'सपा के गढ़ में पहली बार बहुजन समाज...', राजभर ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
ट्रेंडिंग
2 साल की बच्ची ने बजाया गजब का तबला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम
2 साल की बच्ची ने बजाया गजब का तबला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget