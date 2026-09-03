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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनियाभर में कितने एरिया में मौजूद हैं ग्लेशियर? जान लें एक-एक डिटेल

दुनियाभर में कितने एरिया में मौजूद हैं ग्लेशियर? जान लें एक-एक डिटेल

ग्लेशियर पृथ्वी के 10% हिस्से में फैले मीठे पानी के मुख्य स्रोत हैं, जो जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये तेजी से पिघलकर आपदाओं को न्योता दे रहे हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 03 Sep 2026 04:38 PM (IST)
ग्लेशियर पृथ्वी के 10% हिस्से में फैले मीठे पानी के मुख्य स्रोत हैं, जो जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये तेजी से पिघलकर आपदाओं को न्योता दे रहे हैं.

ग्लेशियर हमारी पृथ्वी के ऐसे विशालकाय बर्फीले भंडार हैं, जो सालों तक जमा बर्फ के दबाव से बनते हैं और अपने भारी वजन के कारण धीरे-धीरे आगे खिसकते हैं. दुनिया की जलवायु को संतुलित रखने और जीवन को चलाने में इनकी भूमिका सबसे अहम है. पृथ्वी के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से यानी करीब 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्लेशियर फैले हुए हैं. इनमें दुनिया का अधिकांश मीठा पानी सुरक्षित जमा है. ये न केवल बड़ी नदियों के जीवनदाता हैं, बल्कि वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में भी मुख्य ढाल की तरह काम करते हैं.

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पहाड़ी और अत्यधिक ठंडे इलाकों में जब हर साल पिघलने वाली बर्फ की तुलना में नई बर्फबारी ज्यादा होती है, तो ग्लेशियर का निर्माण शुरू होता है. वक्त के साथ पुरानी बर्फ पर नया दबाव पड़ता है और वह सख्त बर्फीले क्रिस्टल तथा चट्टानी मलबे के साथ एक ठोस रूप ले लेती है.
पहाड़ी और अत्यधिक ठंडे इलाकों में जब हर साल पिघलने वाली बर्फ की तुलना में नई बर्फबारी ज्यादा होती है, तो ग्लेशियर का निर्माण शुरू होता है. वक्त के साथ पुरानी बर्फ पर नया दबाव पड़ता है और वह सख्त बर्फीले क्रिस्टल तथा चट्टानी मलबे के साथ एक ठोस रूप ले लेती है.
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जब यह जमाव काफी भारी हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण यह किसी बर्फीली नदी की तरह बेहद धीमी गति से ढलान की ओर बहने लगता है. दुनिया भर में छोटे-बड़े मिलाकर लगभग 2 लाख से पौने 3 लाख के बीच ग्लेशियर मौजूद हैं.
जब यह जमाव काफी भारी हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण यह किसी बर्फीली नदी की तरह बेहद धीमी गति से ढलान की ओर बहने लगता है. दुनिया भर में छोटे-बड़े मिलाकर लगभग 2 लाख से पौने 3 लाख के बीच ग्लेशियर मौजूद हैं.
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यदि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की दो विशालकाय बर्फीली चादरों को अलग कर दिया जाए, तो भी अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के ग्लेशियर करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को ढके हुए हैं.
यदि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की दो विशालकाय बर्फीली चादरों को अलग कर दिया जाए, तो भी अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के ग्लेशियर करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को ढके हुए हैं.
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भौगोलिक वितरण की बात करें तो हमारी धरती की 91 प्रतिशत बर्फ अंटार्कटिका में केंद्रित है, जबकि 8 प्रतिशत भाग ग्रीनलैंड में है. बाकी बचा हुआ हिस्सा एशिया का हिमालय, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका और यूरोप के पहाड़ों में मौजूद है.
भौगोलिक वितरण की बात करें तो हमारी धरती की 91 प्रतिशत बर्फ अंटार्कटिका में केंद्रित है, जबकि 8 प्रतिशत भाग ग्रीनलैंड में है. बाकी बचा हुआ हिस्सा एशिया का हिमालय, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका और यूरोप के पहाड़ों में मौजूद है.
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ग्लेशियर पूरी दुनिया में उपलब्ध साफ और मीठे पानी का लगभग 69 से 70 प्रतिशत हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए हैं. एशिया की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन्हीं से निकलने वाले पानी से साल भर बहती रहती हैं.
ग्लेशियर पूरी दुनिया में उपलब्ध साफ और मीठे पानी का लगभग 69 से 70 प्रतिशत हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए हैं. एशिया की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन्हीं से निकलने वाले पानी से साल भर बहती रहती हैं.
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इसके अलावा इनकी चमकीली सफेद बर्फ सूर्य की तीखी किरणों को परावर्तित करके वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिसे एल्बेदो प्रभाव कहा जाता है. इसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी का तापमान एक निश्चित सीमा में नियंत्रित रहता है.
इसके अलावा इनकी चमकीली सफेद बर्फ सूर्य की तीखी किरणों को परावर्तित करके वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिसे एल्बेदो प्रभाव कहा जाता है. इसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी का तापमान एक निश्चित सीमा में नियंत्रित रहता है.
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वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान और प्रदूषण इन बर्फीले पहाड़ों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण ऊंचे पहाड़ों पर अस्थाई और कमजोर बर्फीली झीलें बन रही हैं.
वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान और प्रदूषण इन बर्फीले पहाड़ों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण ऊंचे पहाड़ों पर अस्थाई और कमजोर बर्फीली झीलें बन रही हैं.
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जब इन झीलों में क्षमता से ज्यादा पानी भर जाता है या ये अचानक टूटती हैं, तो निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ जाती है. चमोली, केदारनाथ और नेपाल में आई विनाशकारी त्रासदियां इस बात का सबूत हैं कि ग्लेशियरों का असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है.जब इन झीलों में क्षमता से ज्यादा पानी भर जाता है या ये अचानक टूटती हैं, तो निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ जाती है. चमोली, केदारनाथ और नेपाल में आई विनाशकारी त्रासदियां इस बात का सबूत हैं कि ग्लेशियरों का असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है.
जब इन झीलों में क्षमता से ज्यादा पानी भर जाता है या ये अचानक टूटती हैं, तो निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ जाती है. चमोली, केदारनाथ और नेपाल में आई विनाशकारी त्रासदियां इस बात का सबूत हैं कि ग्लेशियरों का असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है.जब इन झीलों में क्षमता से ज्यादा पानी भर जाता है या ये अचानक टूटती हैं, तो निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ जाती है. चमोली, केदारनाथ और नेपाल में आई विनाशकारी त्रासदियां इस बात का सबूत हैं कि ग्लेशियरों का असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है.
Published at : 03 Sep 2026 04:38 PM (IST)
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Total Area Of Glaciers

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