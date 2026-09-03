दुनियाभर में कितने एरिया में मौजूद हैं ग्लेशियर? जान लें एक-एक डिटेल

जब इन झीलों में क्षमता से ज्यादा पानी भर जाता है या ये अचानक टूटती हैं, तो निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ जाती है. चमोली, केदारनाथ और नेपाल में आई विनाशकारी त्रासदियां इस बात का सबूत हैं कि ग्लेशियरों का असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है.जब इन झीलों में क्षमता से ज्यादा पानी भर जाता है या ये अचानक टूटती हैं, तो निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ जाती है. चमोली, केदारनाथ और नेपाल में आई विनाशकारी त्रासदियां इस बात का सबूत हैं कि ग्लेशियरों का असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है.