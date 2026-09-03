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दुनियाभर में कितने एरिया में मौजूद हैं ग्लेशियर? जान लें एक-एक डिटेल
ग्लेशियर पृथ्वी के 10% हिस्से में फैले मीठे पानी के मुख्य स्रोत हैं, जो जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये तेजी से पिघलकर आपदाओं को न्योता दे रहे हैं.
ग्लेशियर हमारी पृथ्वी के ऐसे विशालकाय बर्फीले भंडार हैं, जो सालों तक जमा बर्फ के दबाव से बनते हैं और अपने भारी वजन के कारण धीरे-धीरे आगे खिसकते हैं. दुनिया की जलवायु को संतुलित रखने और जीवन को चलाने में इनकी भूमिका सबसे अहम है. पृथ्वी के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से यानी करीब 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्लेशियर फैले हुए हैं. इनमें दुनिया का अधिकांश मीठा पानी सुरक्षित जमा है. ये न केवल बड़ी नदियों के जीवनदाता हैं, बल्कि वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में भी मुख्य ढाल की तरह काम करते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 04:38 PM (IST)
Tags :Total Area Of Glaciers
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अनूप मिश्राReporter
Opinion