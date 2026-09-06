अंटार्कटिका में जमीन किसकी है, वहां तेल निकालने पर रोक क्यों है?

व्यावसायिक तेल निष्कर्षण की अनुमति देने से शक्तिशाली देश अंटार्कटिक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं. इससे गंभीर भू राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है और अंटार्कटिक संधि द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण ढांचे को कमजोर किया जा सकता है.