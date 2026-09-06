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अंटार्कटिका में जमीन किसकी है, वहां तेल निकालने पर रोक क्यों है?
Antarctica Ownership: अंटार्कटिका से तेल निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं कि यहां किस देश का मालिकाना हक है और आखिर अंटार्कटिका से तेल निकालने पर प्रतिबंध क्यों है.
Antarctica Ownership: अंटार्कटिका पृथ्वी की कुछ उन जगहों में से एक है जहां किसी एक देश का पूरे महाद्वीप पर मालिकाना हक नहीं है. हालांकि इतिहास में कई देशों ने अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर अपना दावा किया था लेकिन अंटार्कटिक संधि प्रणाली ने एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा बनाया जिसने उन क्षेत्रीय दावों को रोक दिया और महाद्वीप को मुख्य रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखा. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर अंटार्कटिका से तेल निकालना क्यों बैन है.
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Published at : 06 Sep 2026 07:30 PM (IST)
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एबीपी लाइव डेस्क
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