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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअंटार्कटिका में जमीन किसकी है, वहां तेल निकालने पर रोक क्यों है?

अंटार्कटिका में जमीन किसकी है, वहां तेल निकालने पर रोक क्यों है?

Antarctica Ownership: अंटार्कटिका से तेल निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं कि यहां किस देश का मालिकाना हक है और आखिर अंटार्कटिका से तेल निकालने पर प्रतिबंध क्यों है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Antarctica Ownership: अंटार्कटिका से तेल निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं कि यहां किस देश का मालिकाना हक है और आखिर अंटार्कटिका से तेल निकालने पर प्रतिबंध क्यों है.

Antarctica Ownership: अंटार्कटिका पृथ्वी की कुछ उन जगहों में से एक है जहां किसी एक देश का पूरे महाद्वीप पर मालिकाना हक नहीं है. हालांकि इतिहास में कई देशों ने अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर अपना दावा किया था लेकिन अंटार्कटिक संधि प्रणाली ने एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा बनाया जिसने उन क्षेत्रीय दावों को रोक दिया और महाद्वीप को मुख्य रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखा. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर अंटार्कटिका से तेल निकालना क्यों बैन है.

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किसी एक राष्ट्र का अंटार्कटिका पर संप्रभु मालिकाना हक नहीं है. सात देशों ने ऐतिहासिक रूप से महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर दावा किया है लेकिन अंटार्कटिक संधि के तहत इन दावों को रोक दिया गया था.
किसी एक राष्ट्र का अंटार्कटिका पर संप्रभु मालिकाना हक नहीं है. सात देशों ने ऐतिहासिक रूप से महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर दावा किया है लेकिन अंटार्कटिक संधि के तहत इन दावों को रोक दिया गया था.
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1959 के अंटार्कटिक संधि नई क्षेत्रीय दावों को रोकती है और मौजूदा दावों को निलंबित रखती है.
1959 के अंटार्कटिक संधि नई क्षेत्रीय दावों को रोकती है और मौजूदा दावों को निलंबित रखती है.
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1991 में हस्ताक्षरित और 1998 से प्रभावित मैड्रिड प्रोटोकॉल, वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर अंटार्कटिका में तेल निकालने सहित खनिज संसाधन गतिविधि पर रोक लगाता है.
1991 में हस्ताक्षरित और 1998 से प्रभावित मैड्रिड प्रोटोकॉल, वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर अंटार्कटिका में तेल निकालने सहित खनिज संसाधन गतिविधि पर रोक लगाता है.
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अंटार्कटिका की काफी ज्यादा ठंड, मोटी बर्फ और दूर दराज की स्थिति की वजह से तेल रिसाव की सफाई करना काफी मुश्किल होगा. ऐसी दुर्घटना नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को लंबे समय तक चलने वाला नुकसान पहुंचा सकती है.
अंटार्कटिका की काफी ज्यादा ठंड, मोटी बर्फ और दूर दराज की स्थिति की वजह से तेल रिसाव की सफाई करना काफी मुश्किल होगा. ऐसी दुर्घटना नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को लंबे समय तक चलने वाला नुकसान पहुंचा सकती है.
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ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बड़ी मात्रा में संभावित तेल और गैस संसाधन मौजूद हैं. हालांकि इन भंडारों तक पहुंचने के लिए काफी जटिल और मुश्किल ड्रिलिंग काम की जरूरत होगी.
ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बड़ी मात्रा में संभावित तेल और गैस संसाधन मौजूद हैं. हालांकि इन भंडारों तक पहुंचने के लिए काफी जटिल और मुश्किल ड्रिलिंग काम की जरूरत होगी.
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कठोर जलवायु, दूरदराज की स्थिति और कठिन परिवहन अंटार्कटिक तेल निष्कर्षण को काफी महंगा बना देंगे. प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र की तुलना में यह परियोजना व्यावसायिक रूप से काफी कम आकर्षक होगी.
कठोर जलवायु, दूरदराज की स्थिति और कठिन परिवहन अंटार्कटिक तेल निष्कर्षण को काफी महंगा बना देंगे. प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र की तुलना में यह परियोजना व्यावसायिक रूप से काफी कम आकर्षक होगी.
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व्यावसायिक तेल निष्कर्षण की अनुमति देने से शक्तिशाली देश अंटार्कटिक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं. इससे गंभीर भू राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है और अंटार्कटिक संधि द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण ढांचे को कमजोर किया जा सकता है.
व्यावसायिक तेल निष्कर्षण की अनुमति देने से शक्तिशाली देश अंटार्कटिक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं. इससे गंभीर भू राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है और अंटार्कटिक संधि द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण ढांचे को कमजोर किया जा सकता है.
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अंटार्कटिका को कंट्रोल करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रणाली शांतिपूर्ण सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता देती है.
अंटार्कटिका को कंट्रोल करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रणाली शांतिपूर्ण सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता देती है.
Published at : 06 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Antarctic Treaty Antarctica Ownership Madrid Protocol

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