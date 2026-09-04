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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज'लोहे के कड़े से सिर पर वार'... स्वतंत्र भारद्वाज पर कौन सी धारा लगेगी?

'लोहे के कड़े से सिर पर वार'... स्वतंत्र भारद्वाज पर कौन सी धारा लगेगी?

Swatantra Bhardwaj Controversy: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. आइए जानते हैं उनके दावे के लिए उन्हें क्या सजा मिल सकती है और कौन सी धारा लगेगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 04 Sep 2026 02:37 PM (IST)
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  • स्वतंत्र भारद्वाज ने जंतर-मंतर पर छात्र के पिता को पीटा।
  • उस पर हत्या के प्रयास, गंभीर चोट के आरोप लग सकते।
  • दंगा, मामूली चोट के प्रावधान; मेडिकल रिपोर्ट अहम होगी।

Swatantra Bhardwaj Controversy: जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उससे जुड़े एक वायरल पॉडकास्ट ने दिल्ली में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से आमने-सामने आ चुके हैं. भारद्वाज खुद को सनातन योद्धा बताते हैं और पॉडकास्ट में इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने विरोध कर रहे एक छात्रा के पिता का सिर फोड़ दिया था. इसी के साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से वह जेल जाने से बच गए. आइए जानते हैं कि इस मामले में उन पर कौन सी धाराएं लग सकती हैं और क्या सजा मिल सकती है.

धारा 109-हत्या की कोशिश 

सबसे गंभीर धाराओं में से एक जिस पर विचार किया जा सकता है वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 है. यह हत्या की कोशिश से संबंधित है. इस धारा को लागू करने के लिए जांचकर्ताओं को घटना के पीछे के इरादे या फिर जानकारी को साबित करना होगा. अगर यह साबित हो जाता है कि हमला जान से मारने के इरादे से किया गया था या फिर यह जानते हुए किया गया था कि सिर पर जोरदार वार करने से मौत हो सकती है तो यह धारा लागू हो सकती है.

इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. अगर हमले में गंभीर चोट आई है तो कानून के तहत उम्र कैद की सजा भी हो सकती है. हालांकि इस धारा का सटीक इस्तेमाल उपलब्ध सबूत और इस बात पर तय करता है कि जांच और अदालत हमलावर के इरादे और हमले की स्थिति के बारे में क्या फैसला निकालते हैं.


लोहे के कड़े से सिर पर वार'... स्वतंत्र भारद्वाज पर कौन सी धारा लगेगी?

धारा 117 (2)-खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना 

एक और धारा जिस पर विचार किया जा सकता है वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 (2) है. यह खतरनाक हथियारों या फिर साधनों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है. लोहे का कड़ा एक कठोर और भारी चीज है. अगर सबूत से यह साबित होता है कि इसका इस्तेमाल गंभीर चोट पहुंचाने के लिए किया गया था तो इस धारा पर विचार किया जा सकता है. 

इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. इस वजह से यह तय करने में मेडिकल रिपोर्ट काफी जरूरी होगी कि क्या चोट को गंभीर चोट माना जाए और क्या हालात इस प्रावधान की शर्तों को पूरा करते हैं. 


लोहे के कड़े से सिर पर वार'... स्वतंत्र भारद्वाज पर कौन सी धारा लगेगी?

धारा 191 (2)- दंगा करना 

क्योंकि कथित मारपीट जंतर मंतर पर भीड़ के साथ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी, इस वजह से दंगा करने से जुड़े प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 (2) दंगा करने से संबंधित है. इसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है. 

अगर दंगे में शामिल कोई व्यक्ति घातक हथियार से लैस था और हिंसा करते समय उसने उसका इस्तेमाल किया तो धारा 191 (3) लागू हो सकती है. इसमें 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. 

यह भी पढ़ेंः कहां है वह कृष्ण प्रतिमा, जिसे अपना पति मानती थीं मीरा?

धारा 115 (2)-अगर चोट को मामूली चोट माना जाए 

आखिरी संभावना काफी हद तक पीड़ित की चोट के मेडिकल आकलन पर निर्भर होती है. अगर मेडिकल रिपोर्ट और उसके बाद कानूनी आकलन में चोट को गंभीर चोट के बजाय मामूली चोट माना जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) पर विचार किया जा सकता है. यह जानबूझकर चोट पहुंचाने से जुड़ी हुई है. 

इस प्रावधान के तहत सजा के तौर पर 1 साल तक की जेल, ₹10000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. इस वजह से मेडिकल सबूत काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं. चोट का स्वरूप और गंभीरता, साथ ही यह कैसे लगी, इस बात पर काफी असर पड़ सकता है कि कौन सा कानूनी प्रावधान सही माना जाएगा.

यह भी पढ़ेंः पंजाब की वोटर लिस्ट में शिफ्टेड हुए राघव चड्ढा, क्या इससे चली जाएगी राज्यसभा सदस्यता?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest Jantar Mantar Protest Swatantra Bhardwaj Controversy
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