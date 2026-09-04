पंजाब की वोटर लिस्ट में शिफ्टेड हुए राघव चड्ढा, क्या इससे चली जाएगी राज्यसभा सदस्यता?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा।

उनकी राज्यसभा सदस्यता के लिए किसी भी राज्य में वोटर होना पर्याप्त है।

यह ड्राफ्ट लिस्ट है, जिसमें नाम जुड़वाने का मौका अभी बाकी है।

Raghav Chadha Voter List: पंजाब में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया के दौरान जारी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में अपना नाम परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में आने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है. हालांकि पंजाब सरकार का यह कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि वोटर लिस्ट में बदलाव का काम चुनाव आयोग करता है. इस घटनाक्रम ने एक बड़ा जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर पंजाब की वोटर लिस्ट से चड्ढा का नाम हटा दिया जाता है तो क्या उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या राज्यसभा सांसद के लिए वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है?

राज्यसभा की सदस्यता के लिए वोटर के तौर पर रजिस्टर होना एक जरूरी योग्यता है. हालांकि कानून के मुताबिक राज्यसभा सदस्य के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उसी राज्य में वोटर के तौर पर रजिस्टर रहे जिसका वह संसद में प्रतिनिधित्व करता है.

इस वजह से अगर पंजाब की वोटर लिस्ट से चड्ढा का नाम हटा भी दिया जाता है तो सिर्फ इसी वजह से उनकी राज्यसभा सदस्यता अपने आप खत्म नहीं होगी. वह किसी दूसरे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराकर वोटर रजिस्ट्रेशन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं. बस शर्त यह है कि वे कानूनी जरूरतों को पूरा करते हों.









परमानेंटली शिफ्टेड का क्या मतलब है?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया के दौरान तैयार वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में चड्ढा का नाम परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में आया. हालांकि जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट है. यह फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है. चुनावी प्रक्रिया में उन लोगों को आपत्ति जताने या फिर नाम शामिल कराने का मौका मिलता है जिनके नाम छूट गए हैं या फिर गलत तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्लीकेशन या फिर आपत्ति दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2026 है. इसी के साथ फाइनल वोटर लिस्ट अक्टूबर में जारी होने की उम्मीद है.

क्या चड्ढा अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं?

चड्ढा अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लिस्ट अभी भी ड्राफ्ट स्टेज पर है. इस वजह से चड्ढा के पास क्लासिफिकेशन को चुनौती देने और अपना नाम वापस जुड़वाने का मौका है. कोई भी योग्य व्यक्ति जरूरी एप्लीकेशन, जैसे फॉर्म 6 जमा कर सकता है या फिर वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकता है. इस वजह से ड्राफ्ट लिस्ट में शिफ्टेड के तौर पर नाम आने को ऐसा फाइनल फैसला नहीं माना जा सकता जिससे किसी का नाम वोटर रजिस्टर से हमेशा के लिए ही हट जाए.





अगर पंजाब में उनका वोटर रजिस्ट्रेशन सच में डिलीट हो जाए तो क्या होगा?

भले ही पंजाब की फाइनल वोटर लिस्ट से चड्ढा का नाम हट जाए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी राज्यसभा सदस्यता तुरंत ही खत्म हो जाएगी. मौजूदा कानून के तहत राज्यसभा का सदस्य भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र में वोटर हो सकता है. दूसरे शब्दों में अपर हाउस की सदस्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती की वोटर के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन खास तौर पर पंजाब में ही हो. अगर चढ़ा कानून के मुताबिक दिल्ली या फिर किसी दूसरे राज्य में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड रहते हैं तो उनकी बुनियादी चुनावी योग्यता बनी रह सकती है.

चुनाव के समय उनकी स्थिति क्या थी?

एक और जरूरी बात है चुनाव के समय सांसद की कानूनी स्थिति. चड्ढा 2022 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जब वह एक वैध वोटर थे. इस वजह से बाद की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में "हमेशा के लिए शिफ्ट हुए" कैटेगरी में उनका नाम आने से उनकी संसदीय सदस्यता अपने आप रद्द नहीं हो जाती. सांसद को अयोग्य ठहरना एक अलग कानूनी प्रक्रिया है और यह सिर्फ वोटर लिस्ट में बदलाव या फिर विवाद की वजह से नहीं होता.

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अयोग्यता की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

संसदीय सदस्यता खत्म होने का मामला संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों से तय होता है. वोटर लिस्ट में एंट्री बदलने से यह अपने आप नहीं होता. जब किसी मौजूदा सांसद की अयोग्यता का सवाल उठता है तो मामला तय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है. इसमें अयोग्यता के आधार के हिसाब से चुनाव आयोग और राष्ट्रपति शामिल होते हैं. इस वजह से चड्ढा की राज्यसभा सीट पर असल में असर पड़ने से पहले कई कानूनी कदम उठाने होंगे.

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