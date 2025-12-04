Christmas 2025: क्रिसमस आने वाला है और दुनियाभर में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है. हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है. यह दिन ईसा मसीह के जन्म का प्रतीक माना जाता है. यह सिर्फ खुशियों का त्योहार ही नहीं बल्कि ईसाई कल्चर, हिस्ट्री और हजारों साल पुरानी धार्मिक धरोहर से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.

दरअसल, दुनिया में कई ऐसे चर्च हैं जो सदियों पुराने हैं और आज भी अपने अनोखे आर्किटेक्चर, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक विरासत के कारण दुनियाभर में मशहूर है. ऐसे में चलिए आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे प्राचीन चर्चों के बारे में बताते हैं, जिनकी ऐतिहासिक विरासत आज भी जिंदा है.

Dura-Europos Church, सीरिया

ड्यूरा-यूरोपोस चर्च दुनिया के सबसे पुराने ईसाई चर्च में गिना जाता है. इस चर्च का निर्माण 233 से 256 ईस्वीं के बीच माना जाता है. यह चर्च मूल रूप से एक मकान था, जिसे बाद में चर्च में बदल दिया गया. इस चर्च में मिले ईसा मसीह के चमत्कारों को दर्शाती पेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में संरक्षित करके रखा गया है.

Aqaba Church, जॉर्डन

293 से 303 ईस्वीं के बीच बना अकाबा चर्च दुनिया के सबसे पुरानी पर्पज बिल्ट चर्च संरचनाओं में से एक है. दो मंजिला यह चर्च करीब 100 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है. हालांकि, एक बड़े भूकंप के बाद यह चर्च तहस-नहस हो गया था और 1998 में इसे वापस खोजा गया था.

Megiddo Church, इजराइल

तीसरी सदी में बना मेगिद्दो चर्च एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 2005 में खोजा गया था. यहां मिले ग्रीक शिलालेख और मोजेक कला शुरुआती ईसाई सभ्यता की झलक देते हैं. मछली के निशान दर्शाने वाला विशाल मोजेक यहां की सबसे अनोखी खोज मानी जाती है.

Etchmiadzin Cathedral, आर्मेनिया

301 से 303 ईस्वीं के बीच बना यह कैथेड्रल आर्मेनिया की धार्मिक पहचान का केंद्र माना जाता है. इस चर्च को एक प्राचीन पगान मंदिर के स्थान पर बनाया गया था. वहीं इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को देखते हुए इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है.

Mar Sarkis Church, सीरिया

325 ईस्वीं में बना मार सरकिस चर्च अब एक मठ और काॅन्वेंट के रूप में जाना जाता है. यह दुनिया के सबसे पुराने मठों में से एक हैं. इसकी संरचना समय के साथ कई बार बदली गई, लेकिन आज भी इसका मूल स्वरूप इतिहास को जीवित रखता है.

Church of the Nativity, बेथलहम

चर्च ऑफ द नेटिविटी भी दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में शामिल है. 330 से 333 ईस्वी के बीच बनाया गया यह चर्च वह स्थान माना जाता है, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था. इस कारण यह ईसाई समुदाय के लिए सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है. 2012 में इसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था.

St. Peter’s Basilica, वेटिकन सिटी

326 से 360 ईस्वी में सेंट पीटर्स बेसिलिका की नींव रखी गई. वहीं माना जाता है कि इसी जगह पर संत पीटर की समाधि स्थल है. वहीं बाद में 1615 में इसका बड़ी पैमाने पर पुनर्निर्माण किया गया था. माइकल एंजेलो की तरफ से बनाई गई फेमस Pieta की मूर्ति भी यही स्थिति है.

Church of the Holy Sepulchre, यरूशलेम

चर्च ऑफ होली सेपुलकर भी दुनिया के सबसे पुराने चर्च में शामिल है. 335 ईस्वी में बना यह चर्च वह स्थान है जहां ईसा मसीह के पुनरुत्थान का चमत्कार हुआ था. यह चर्च दुनिया के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों में शामिल है. कई बार पुनर्निर्माण के बाद भी इस चर्च के ऐतिहासिक जड़ें आज भी वैसी ही मानी जाती है.

Basilica of Santa Maria in Trastevere, इटली

340 ईस्वी में निर्मित ट्रेस्टीवियर में सांता मारिया का बेसिलिका चर्च वर्जिन मैरी को समर्पित है. इसकी खूबसूरत रेनेसांस कला और शुरुआती ईसाई मोजेक आज भी इसे रोम के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल करते हैं.

Cathedral of Trier, जर्मनी

340 ईस्वी में बना ट्रायर के कैथेड्रल जर्मनी का सबसे पुराना चर्च है. यह चर्च अपनी धार्मिक धरोहर के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां होली रोब, होली नेल और सेंट हेलेना की खोपड़ी जैसी धार्मिक धरोहर संरक्षित हैं. इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है.

