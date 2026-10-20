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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या होती है न्यायिक हिरासत, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहता होता है अंदर?

क्या होती है न्यायिक हिरासत, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहता होता है अंदर?

न्यायिक हिरासत का मतलब आरोपी को जेल भेजना है न कि पुलिस लॉकअप में, जानिए CRPS/BNS के तहत कोर्ट अधिकतम कितने दिनों तक आरोपी को सलाखों के पीछे रखने की इजाजत दे सकता है

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Oct 2026 04:07 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेता आशुतोष रांका और सोरभ दास को जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने और पहले से तय बॉन्ड की शर्तों का उल्लघंन करने के आरोप में कोर्ट ने जेल भेज दिया है. हालिया सुनवाई में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिसके कारण वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

इस हाई-प्रोफाइल मामले के बाद से न्यायिक हिरासत शब्द एक बार फिर देश भर में सुर्खियों में आ गया है. आखिर न्यायिक हिरासत क्या होती है, यह पुलिस कस्टडी से कितनी अलग है और कानूनन किसी व्यक्ति को इसके तहत ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक अंदर रखा जा सकता है. 

क्या होती है न्यायिक हिरासत?

न्यायिक हिरासत का मतलब होता है आरोपी का अदालत की कस्टडी में होना.जब किसी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो कानून के मुताबिक उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है. अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी से पूछताछ पूरी हो चुकी है या उसे पुलिस के पास रखने की जरूरत नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे जेल भेजने का आदेश देते हैं.

न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी पुलिस लॉकअप में नहीं, बल्कि सेंट्रल जेल में बंद रहता है. इस दौरान आरोपी पूरी तरह से कोर्ट के नियंत्रण में होता है और पुलिस मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना जेल में जाकर उससे पूछताछ भी नहीं कर सकती है.

पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर

इन दोनों हिरासतों के बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है. पुलिस हिरासत में आरोपी सीधे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहता है और पुलिस अधिकारी उससे अपराध के सबूत जुटाने के लिए आमने-सामने पूछताछ करते हैं. इसके विपरीत, न्यायिक हिरासत में सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है, जो सीधे अदालत के प्रति जवाबदेह होता है. जेल में बंद रहने के दौरान आरोपी के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा अधिक मजबूत होती है क्योंकि वहां पुलिस का सीधा दखल नहीं रहता.

ज्याद से ज्यादा कितने दिन रहना होता है अंदर

भारतीय कानून के तहत न्यायिक हिरासत की एक बार की अधिकतम सीमा 15 दिन की होती है. यानी कोर्ट एक बार के आदेश में किसी भी आरोपी को अधिकतम 15 दिनों के लिए ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकता है. हालांकि, यदि जांच एजेंसी या पुलिस को लगता है कि आरोपी की रिहाई से कानून-व्यवस्था को खतरा है या जांच प्रभावित हो सकती है, तो वे मजिस्ट्रेट से हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकते हैं. कोर्ट इस अवधि को बार-बार 15-15 दिन करके आगे बढ़ा सकता है.

यह भी पढ़ें: कोई कानून बनने में कितना समय लगता है, सड़क से संसद तक क्या प्रोसीजर?

अंतिम सीमा के कड़े नियम

बार-बार हिरासत बढ़ाने की भी कानून में एक आखिरी और तय समय सीमा तय की गई है, जिसे चार्जशीट दाखिल करने की अवधि से जोड़ा जाता है. अगर किसी आरोपी पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें मौत की सजा, उम्रकैद या 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है, तो पुलिस को 90 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी होती है.

अन्य सामान्य या कम गंभीर मामलों में यह समय सीमा 60 दिनों की होती है. कानून का नियम कहता है कि यदि पुलिस इस तय 60 या 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल यानी कानूनी तौर पर जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है, भले ही उसका अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो.

यह भी पढ़ें: बिना गोली लगे कैसे झुलसा टाइगर का हाथ, कैसे असर करता है गन पाउडर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 04:07 PM (IST)
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