एलन मस्क बांटेंगे SpaceX के शेयर, इसमें कितना आएगा खर्चा?

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने एक बार फिर अपने एक ऐतिहासिक ऐलान से पूरी दुनिया को चौंका दिया है. मस्क ने 19 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की है कि वह अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को अपनी प्रतिष्ठित रॉकेट निर्माता कंपनी SpaceX का एक शेयर गिफ्ट करेंगे. इस पहल के सामने आते ही इसके वित्तीय प्रभाव और बजट को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने में मस्क को अरबों डॉलर की भारी-भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी. आइए जानें.

मस्क बांटेंगे कितने करोड़ शेयर?

एलन मस्क के इस मुफ्त शेयर वाले वादे का संभावित दायरा और इसके लाभार्थी बेहद विशाल हैं. आंकड़ों के मुताबिक, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल आबादी लगभग 7.2 करोड़ (72 मिलियन) है. यदि मस्क योजना के अनुसार इस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अपनी कंपनी का एक-एक शेयर आवंटित करते हैं, तो उन्हें कुल मिलाकर 7.2 करोड़ स्पेसएक्स शेयर्स का वितरण करना पड़ेगा. इतनी विशाल संख्या में प्राइवेट इक्विटी या शेयरों का जनता के बीच बंटवारा कॉरपोरेट इतिहास में एक अनोखा और दुर्लभ उदाहरण बनने जा रहा है.

मस्क की जेब पर पड़ेगा कितना भार?

अगर इस भव्य योजना के कुल बजट की बात करें, तो मौजूदा वक्त में स्पेसएक्स के एक शेयर की अनुमानित वैल्यू करीब 146 डॉलर मानी जा रही है. इस प्रति शेयर कीमत के आधार पर अगर 7.2 करोड़ बच्चों के बीच शेयरों का बंटवारा किया जाता है, तो इसकी कुल वैल्यू लगभग 10.5 अरब डॉलर बैठती है. यदि इस राशि को भारतीय मुद्रा में बदला जाए, तो यह विशाल आंकड़ा लगभग 99,587 करोड़ रुपये से भी अधिक होता है. हालांकि, इस गिफ्ट स्कीम पर होने वाला सटीक खर्च भविष्य में वितरण के समय अमेरिका में बच्चों की वास्तविक संख्या और उस दौरान शेयर की बाजार दर पर निर्भर करेगा.

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क्या ट्रंप अकाउंट्स के जरिए होगा वितरण?

मस्क की इस घोषणा के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि शेयरों का यह हस्तांतरण अमेरिकी सरकार की ट्रंप अकाउंट्स पहल के माध्यम से संचालित किया जा सकता है. यह विशेष अमेरिकी कार्यक्रम पात्र बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश और बचत कोष तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है. नियमों के तहत, यह योजना साल 2025 से 2028 के बीच जन्मे पात्र बच्चों को 1,000 डॉलर की शुरुआती संघीय सहायता राशि प्रदान करती है. हालांकि, मस्क ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि वह इन खातों का इस्तेमाल करेंगे या इसके लिए कोई नया ढांचा तैयार करेंगे.

ग्विन शॉटवेल के पुराने वादे से कितना अलग है मस्क का प्लान?

अमेरिकी बच्चों को शेयर देने की सोच पहली बार एलन मस्क के दिमाग में ही नहीं आई है. इससे पहले स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट व चेयरमैन ग्विन शॉटवेल और उनके पति ने भी अमेरिका के 20 लाख से अधिक बच्चों को अपनी कंपनी के शेयर उपहार में देने की प्रतिबद्धता जताई थी. हालांकि, ग्विन शॉटवेल की योजना मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवारों के बच्चों तक ही सीमित थी. इसके विपरीत, एलन मस्क का ताजा प्रस्ताव बिना किसी आय सीमा के अमेरिका के हर एक बच्चे को कवर करता है, जिससे इसका सामाजिक और आर्थिक असर कई गुना बड़ा हो जाता है.

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