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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएलन मस्क बांटेंगे SpaceX के शेयर, इसमें कितना आएगा खर्चा?

एलन मस्क बांटेंगे SpaceX के शेयर, इसमें कितना आएगा खर्चा?

एलन मस्क ने घोषणा की है कि वो अमेरिका के करीब 7.2 करोड़ बच्चों को अपनी कंपनी स्पेसएक्स का एक-एक शेयर मुफ्त देंगे. जिस पर उन्हें 146 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से कई अरब डॉलर खर्च करने होंगे.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने एक बार फिर अपने एक ऐतिहासिक ऐलान से पूरी दुनिया को चौंका दिया है. मस्क ने 19 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की है कि वह अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को अपनी प्रतिष्ठित रॉकेट निर्माता कंपनी SpaceX का एक शेयर गिफ्ट करेंगे. इस पहल के सामने आते ही इसके वित्तीय प्रभाव और बजट को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने में मस्क को अरबों डॉलर की भारी-भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी. आइए जानें.

मस्क बांटेंगे कितने करोड़ शेयर?

एलन मस्क के इस मुफ्त शेयर वाले वादे का संभावित दायरा और इसके लाभार्थी बेहद विशाल हैं. आंकड़ों के मुताबिक, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल आबादी लगभग 7.2 करोड़ (72 मिलियन) है. यदि मस्क योजना के अनुसार इस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अपनी कंपनी का एक-एक शेयर आवंटित करते हैं, तो उन्हें कुल मिलाकर 7.2 करोड़ स्पेसएक्स शेयर्स का वितरण करना पड़ेगा. इतनी विशाल संख्या में प्राइवेट इक्विटी या शेयरों का जनता के बीच बंटवारा कॉरपोरेट इतिहास में एक अनोखा और दुर्लभ उदाहरण बनने जा रहा है.

मस्क की जेब पर पड़ेगा कितना भार?

अगर इस भव्य योजना के कुल बजट की बात करें, तो मौजूदा वक्त में स्पेसएक्स के एक शेयर की अनुमानित वैल्यू करीब 146 डॉलर मानी जा रही है. इस प्रति शेयर कीमत के आधार पर अगर 7.2 करोड़ बच्चों के बीच शेयरों का बंटवारा किया जाता है, तो इसकी कुल वैल्यू लगभग 10.5 अरब डॉलर बैठती है. यदि इस राशि को भारतीय मुद्रा में बदला जाए, तो यह विशाल आंकड़ा लगभग 99,587 करोड़ रुपये से भी अधिक होता है. हालांकि, इस गिफ्ट स्कीम पर होने वाला सटीक खर्च भविष्य में वितरण के समय अमेरिका में बच्चों की वास्तविक संख्या और उस दौरान शेयर की बाजार दर पर निर्भर करेगा.

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एलन मस्क बांटेंगे SpaceX के शेयर, इसमें कितना आएगा खर्चा?

क्या ट्रंप अकाउंट्स के जरिए होगा वितरण?

मस्क की इस घोषणा के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि शेयरों का यह हस्तांतरण अमेरिकी सरकार की ट्रंप अकाउंट्स पहल के माध्यम से संचालित किया जा सकता है. यह विशेष अमेरिकी कार्यक्रम पात्र बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश और बचत कोष तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है. नियमों के तहत, यह योजना साल 2025 से 2028 के बीच जन्मे पात्र बच्चों को 1,000 डॉलर की शुरुआती संघीय सहायता राशि प्रदान करती है. हालांकि, मस्क ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि वह इन खातों का इस्तेमाल करेंगे या इसके लिए कोई नया ढांचा तैयार करेंगे.

ग्विन शॉटवेल के पुराने वादे से कितना अलग है मस्क का प्लान?

अमेरिकी बच्चों को शेयर देने की सोच पहली बार एलन मस्क के दिमाग में ही नहीं आई है. इससे पहले स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट व चेयरमैन ग्विन शॉटवेल और उनके पति ने भी अमेरिका के 20 लाख से अधिक बच्चों को अपनी कंपनी के शेयर उपहार में देने की प्रतिबद्धता जताई थी. हालांकि, ग्विन शॉटवेल की योजना मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवारों के बच्चों तक ही सीमित थी. इसके विपरीत, एलन मस्क का ताजा प्रस्ताव बिना किसी आय सीमा के अमेरिका के हर एक बच्चे को कवर करता है, जिससे इसका सामाजिक और आर्थिक असर कई गुना बड़ा हो जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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