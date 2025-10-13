हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLiechtenstein Travel: क्या 1 दिन के लिए किराए पर मिल सकता है पूरा देश, जानें क्या है इसके पीछे की हकीकत?

Liechtenstein Travel: आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे एक बार किराए पर देने के लिए अभियान चलाया गया था. आइए जानते हैं इस देश के बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

Liechtenstein Travel: सोचिए कि कुछ दिनों के लिए आपके पास एक पूरा देश हो तो कैसा होगा. यह कल्पना जैसा लग सकता है लेकिन 2010 में छोटे से यूरोपीय देश लिकटेंस्टीन ने इसे संभव कर दिया. इस देश ने एक अनोखा मार्केटिंग अभियान शुरू किया. जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कम से कम दो रात के प्रवास के साथ पूरे देश को 70000 अमेरिकी डॉलर प्रति रात किराए पर ले सकता था. इस ऑफर में 900 मेहमानों के लिए आवास, 500 से ज्यादा शयनकक्ष और बाथरूम और अपने साइन बोर्ड लगाने, अपनी मुद्रा ढालने और यहां तक की खुद राजकुमार हंस एडम द्वितीय के साथ वाइन चखने जैसे खास फायदे भी थे.

एक ऐतिहासिक स्थल

यह योजना एक प्रचार कार्यक्रम थी लेकिन इसने लिकटेंस्टीन के आकर्षण, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता पर रोशनी डाली. इतिहास प्रेमियों के लिए लिकटेंस्टीन की राजधानी वाडुज के ऊपर एक पहाड़ी पर एक किला है. यह किला यहां के राजकुमार का आधिकारिक निवास है. हालांकि इस किले के अंदरूनी हिस्से में आम जनता का जाना मना है लेकिन यह फिर भी शहर और आसपास के नजारों के मनोरम दृश्य प्रदान करता है.

गुटेनबर्ग किला 

यह किला लिकटेंस्टीन के पांच सबसे सुरक्षित किलों में से एक है. इसका निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ था और अब यह एक संग्रहालय के रूप में काम करता है. इसी के साथ यहां पर लंबी पैदल यात्रा के शौकीनों के लिए एक शैलून किला भी है जिसे वाइल्डस्लॉस के नाम से पहचाना जाता है. हालांकि अब यह खंडहर हो चुका है लेकिन फिर भी यहां पर पैदल या माउंटेन बाइक से आसानी से पहुंचा जा सकता है. 

यहां के अनोखे अनुभव 

पूरे देश को किराए पर लेने वाले इस अभियान ने इस बात पर जोर दिया कि यह जगह जीवन में एक बार मिलने वाले अनुभव को प्रदान कर सकती है. अपनी मुद्रा को बनाने से लेकर निजी वाइन चखने तक यहां ऐसी चीजें हैं जहां विलासिता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण मिलता है.

क्यों है यह खास?

लिकटेंस्टीन छोटा होने के बावजूद भी यहां के ऐतिहासिक महल और समृद्ध संस्कृति इसे एक अनूठा गंतव्य बनाती है. चाहे आप यहां पर खंडहरों में घूमें या फिर विश्व स्तरीय वाइन का स्वाद लें यहां आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जिसकी बराबरी शायद ही कोई और देश कर पाए.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 13 Oct 2025 07:08 AM (IST)
