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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBTS Band Earnings : एक शो करके कितना पैसा कमा लेता है साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड? जान लें पूरी डिटेल

BTS Band Earnings : एक शो करके कितना पैसा कमा लेता है साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड? जान लें पूरी डिटेल

BTS Band Earnings : बीटीएस सिर्फ एक बॉय बैंड नहीं है, बल्कि अब ये लोगों की संस्कृति और फैशन का भी हिस्सा सांस्कृतिक घटना बन चुके हैं. उनका प्रभाव सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 May 2026 07:41 AM (IST)
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BTS Band Earnings : बीटीएस, जिसे बंगटन बॉयज (Bangtan Boys) भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे मशहूर के-पॉप बैंड है. 2013 में जिन, सुगा, जे-होप, आरएम, जिमिन, वी और जंगकुक ने मिलकर अपने करियर की शुरुआत की, तब से लेकर अब तक, बीटीएस ने सिर्फ कोरिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाया है. उनकी सफलता सिर्फ उनके गानों तक सीमित नहीं है. बीटीएस के एलबम, टूर, फिल्में, और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से उन्हें भारी कमाई होती है.

उनके करोड़ों फैंस, जिन्हें ARMY कहा जाता है, हमेशा उनके हर कदम पर नजर रखते हैं और उनकी कमाई को और भी बढ़ाते हैं. बीटीएस सिर्फ एक बॉय बैंड नहीं है, बल्कि अब ये लोगों की संस्कृति और फैशन का भी हिस्सा सांस्कृतिक घटना बन चुके हैं. उनका प्रभाव सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फैशन, ब्रांड एंडोर्समेंट और डिजिटल कंटेंट तक फैल गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड एक शो करके कितना पैसा कमा लेता है. 

बीटीएस के सभी सदस्यों की कुल संपत्ति 

बीटीएस के सभी सदस्य अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, एल्बम, टूर और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से बड़ी कमाई करते है. इसमें V की संपत्ति सबसे ज्यादा है, लगभग 40 मिलियन डॉलर, जो उनके एकल एल्बम लेओवर और सेलीन कार्टियर जैसी ब्रांड डील्स से आई है. जंगकुक के पास 35 मिलियन डॉलर हैं, मुख्य रूप से उनके एल्बम गोल्डन और कैल्विन क्लेन ब्रांड एंबेसडर बनने से है. वहीं जे-होप और सुगा की संपत्ति लगभग 30 मिलियन डॉलर है, जिनमें उनके एल्बम, वैश्विक टूर और बड़े ब्रांड्स के सौदे शामिल हैं. RM के पास 20-22 मिलियन डॉलर हैं, जिनमें उनके एल्बम और बोटेगा वेनेटा के ब्रांड एंबेसडर की भूमिका शामिल है. वहीं, जिन और जिमिन की संपत्ति लगभग 20 मिलियन डॉलर है, जो उनके एल्बम और लग्जरी ब्रांड्स से आई है. BTS के सातों सदस्यों की कुल संपत्ति लगभग 350 से 600 मिलियन डॉलर (लगभग 2,625–4,500 करोड़ रुपये) के बीच है. 

साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड एक शो करके कितना पैसा कमा लेता है?

बीटीएस की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत उनका शो और टूर है. जैसे 2019 का Love Yourself World Tour से उन्होंने लगभग 170 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें 62 शो शामिल थे और प्रत्येक शो से 3-5 मिलियन डॉलर तक की कमाई होती थी. इस टूर के दौरान प्रत्येक सदस्य को औसतन 7 मिलियन डॉलर मिले. हालांकि 2020 में टूर रद्द हो गया, फिर भी BTS ने वर्चुअल कॉन्सर्ट और नए एल्बम जैसे BE, Dynamite, और Butter के जरिए अपनी कमाई जारी रखी. ऐसे में उनके लिए हर स्टेडियम शो लाखों डॉलर कमाने का अवसर होता है. 

BTS की फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री से इनकम

BTS ने अपने शो के अलावा फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के जरिए भी अच्छी कमाई की है. 2018 में रिलीज हुई Burn The Stage: The Movie ने पहले ही वीकेंड में लगभग 14 मिलियन डॉलर कमाए. इसके बाद, 2019 की Bring The Soul: The Movie और 2020 की Break The Silence: The Movie ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और लाखों डॉलर की कमाई की, BTS सिर्फ म्यूजिक पर ही निर्भर नहीं हैं, बल्कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री जैसे माध्यम से भी भारी मुनाफा कमा सकते हैं.

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BTS ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापन

BTS अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स और विज्ञापनों के जरिए भी भारी कमाई करते हैं. सिर्फ कोरियाई ब्रांड्स से उन्हें लगभग 45 लाख डॉलर की कमाई होती है, जबकि वैश्विक प्रचार और बड़े ब्रांड्स के साथ सौदों से यह कमाई और भी बढ़ जाती है. जैसे मैकडॉनल्ड्स के BTS मील प्रमोशन से उन्होंने 85 लाख डॉलर कमाए. इसके अलावा, वे सैमसंग, लुई वुइटन, सैमसोनाइट, न्यू एरा, स्केचर्स और टिफ़नी एंड कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी कमाई एक टूर या स्टेडियम शो से होने वाली कमाई के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकती है. 

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Published at : 13 May 2026 07:41 AM (IST)
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