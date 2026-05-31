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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपत्नी एक साल से मायके में रह रही, क्या इस आधार पर तलाक ले सकते हैं पुरुष?

पत्नी एक साल से मायके में रह रही, क्या इस आधार पर तलाक ले सकते हैं पुरुष?

यदि पत्नी बिना किसी ठोस वजह के लगातार 1 साल या उससे अधिक समय से अपने मायके में रह रही है, तो क्या पति कानूनी तौर पर तलाक की अर्जी दे सकता है. आइए विस्तार से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इसे समझते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 31 May 2026 12:16 PM (IST)
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  • बिना ठोस कारण एक साल से मायके रहना परित्याग माना जाएगा.
  • पत्नी का अलग रहना मानसिक क्रूरता भी साबित कर सकता है.
  • धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकार बहाली के बाद भी लौटने पर तलाक.
  • शादी के एक साल बाद ही तलाक अर्जी स्वीकार की जाती है.

शादी दो लोगों के साथ-साथ दो परिवारों का खूबसूरत मेल है, लेकिन कई बार आपसी अनबन इस कदर बढ़ जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं. अक्सर देखा गया है कि आपसी विवाद के बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है और लंबे समय तक वापस नहीं लौटती. ऐसे में पतियों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि यदि पत्नी बिना किसी ठोस वजह के लगातार 1 साल से मायके में बैठी हो, तो क्या कानूनी तौर पर तलाक लिया जा सकता है? आइए समझते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर हमारा भारतीय कानून और हिंदू विवाह अधिनियम पुरुषों को क्या अधिकार देता है.

परित्याग या डिजर्शन का मजबूत कानूनी आधार

भारतीय कानून के मुताबिक, अगर पत्नी बिना किसी वैध या ठोस कारण के अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर चली जाती है, तो इसे परित्याग (Desertion) माना जाता है. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत यदि कोई भी साथी लगातार 1 साल या उससे अधिक समय तक अपने जीवनसाथी का साथ छोड़ देता है, तो पीड़ित पक्ष को कोर्ट जाने का पूरा हक है. ऐसे मामलों में पति अपनी पत्नी के इस व्यवहार को 'परित्याग' का पुख्ता आधार बनाकर अदालत में एकतरफा तलाक का मुकदमा आसानी से दायर कर सकता है. 

मानसिक क्रूरता भी बनती है बड़ी वजह

लंबे समय तक पत्नी के मायके में रहने से केवल रिश्ता ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पति को गहरे सामाजिक और मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है. कोर्ट के कई फैसलों में यह माना गया है कि बिना किसी ठोस कारण के पति को उसके वैवाहिक सुख से वंचित रखना एक प्रकार की 'मानसिक क्रूरता' (Cruelty) है. अगर पति अदालत में यह साबित करने में सफल रहता है कि पत्नी के इस कदम से उसके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को ठेस पहुंची है, तो जज इस क्रूरता के आधार पर भी तलाक को मंजूरी दे सकते हैं.

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धारा 9 और वैवाहिक अधिकारों की बहाली का रास्ता

विवाद बढ़ने पर पति के पास सीधे तलाक का केस फाइल करने के अलावा एक और सकारात्मक विकल्प होता है. पति चाहे तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का सहारा ले सकता है, जिसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights) कहा जाता है. इस याचिका के जरिए कोर्ट पत्नी को बिना किसी ठोस कारण के अलग न रहने और वापस ससुराल लौटने का निर्देश देती है. अगर इस अदालती आदेश के बाद भी पत्नी वापस नहीं आती, तो पति के लिए तलाक का दावा बहुत मजबूत हो जाता है.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और कानूनी समय-सीमा

वैवाहिक विवादों पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय के विभिन्न फैसलों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना किसी जायज वजह के पति और ससुराल वालों को छोड़ देना वैवाहिक रिश्ते के पूरी तरह बिखर जाने की स्थिति पैदा करता है. हालांकि, यहां यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कानूनी तौर पर एकतरफा तलाक की कोई भी अर्जी कोर्ट में तभी स्वीकार की जा सकती है, जब दोनों की शादी को कम से कम 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका हो.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 31 May 2026 12:16 PM (IST)
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