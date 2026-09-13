ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBRICS का प्रस्ताव कोई देश न माने तो क्या होगा, क्या फाउंडर देश कर सकते हैं कार्रवाई?

BRICS का प्रस्ताव कोई देश न माने तो क्या होगा, क्या फाउंडर देश कर सकते हैं कार्रवाई?

ब्रिक्स एक ऐसा अनौपचारिक मंच है जिसके फैसले किसी भी देश के लिए मानना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता है. यदि कोई देश असहमत है तो संस्थापक उस पर कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन वैश्विक आर्थिक मंच पर एक नई दिशा तय कर रहा है. सम्मेलन में शामिल सदस्य और आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता सतत विकास, समावेशी वृद्धि और व्यापारिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा में जुटे हैं. इस महत्वपूर्ण बैठक के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ब्रिक्स द्वारा तय किए गए फैसले सभी देशों के लिए अनिवार्य होते हैं? यदि कोई देश किसी नीति या आर्थिक प्रस्ताव को खारिज कर दे, तो क्या इसके संस्थापक राष्ट्र उस पर कोई सख्त रुख अपना सकते हैं? आइए समझते हैं.

सम्मेलन की गतिविधियां और एजेंडा

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित हो रहे इस उच्चस्तरीय सम्मेलन के दूसरे सत्र में नवाचार, आर्थिक लचीलेपन और सतत विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आकर वैश्विक चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान खोज रही हैं. बैठक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आपसी व्यापार को आसान बनाना और वैश्विक संस्थाओं में संतुलन कायम करना है. सदस्य देश वित्तीय तकनीकों के आदान-प्रदान और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के नए रास्ते तलाश रहे हैं, ताकि वैश्विक व्यापारिक गति को बल मिल सके.

ब्रिक्स के फैसले कैसे होते हैं?

ब्रिक्स मुख्य रूप से आपसी विचार-विमर्श, कूटनीतिक तालमेल और सहमति के सिद्धांतों पर संचालित होने वाला एक मंच है. यूरोपीय संघ की तरह इसके पास कोई सख्त अंतरराष्ट्रीय कानून या कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत व्यवस्था नहीं है. सम्मेलन के दौरान जारी किए जाने वाले घोषणा-पत्र केवल सदस्य देशों की साझा मंशा और आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं. इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी भी प्रस्ताव को लागू करना या न करना पूरी तरह से संबंधित देश की अपनी राष्ट्रीय नीति, संप्रभुता और आर्थिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: ब्रिक्स समिट में जिनपिंग को रिसीव करने क्यों नहीं गए पीएम मोदी, जानें क्या है प्रोटोकॉल?


BRICS का प्रस्ताव कोई देश न माने तो क्या होगा, क्या फाउंडर देश कर सकते हैं कार्रवाई?

प्रस्ताव अस्वीकार करने पर देशों की क्या होती है स्थिति?

यदि कोई देश संगठन के किसी नीतिगत फैसले या आर्थिक प्रस्ताव से सहमत नहीं होता है, तो वह उसे अपनाने से पूरी तरह मना कर सकता है. उदाहरण के लिए, कॉमन करेंसी और तेजी से डॉलर पर निर्भरता कम करने जैसे कई रणनीतिक विचारों पर भारत समेत कुछ देशों ने अपने अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं. चूंकि संगठन के सभी महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, इसलिए किसी एक देश की असहमति का मतलब यह होता है कि वह विशिष्ट योजना केवल उन राष्ट्रों के बीच ही लागू होगी जो उस पर सहमत हैं.

फाउंडर देशों की सीमाएं और दंड के प्रावधान

संगठन के संस्थापक राष्ट्रों के पास ऐसी कोई विशेष कानूनी या दंडात्मक शक्ति नहीं है, जिसके तहत वे किसी असहमत देश के खिलाफ सीधे तौर पर कोई अनुशासनात्मक कदम उठा सकें. ब्रिक्स के पास न तो अपनी कोई सेना है और न ही कोई ऐसी अदालत जो नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्य पर आर्थिक जुर्माना या वैश्विक प्रतिबंध लगा सके. यदि कोई सदस्य देश किसी योजना का हिस्सा बनने से इंकार करता है, तो बाकी फाउंडर देश उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते और न ही उसे सीधे तौर पर समूह से निष्कासित कर सकते हैं. 


BRICS का प्रस्ताव कोई देश न माने तो क्या होगा, क्या फाउंडर देश कर सकते हैं कार्रवाई?

प्रस्ताव न मानने के व्यावहारिक और कूटनीतिक परिणाम

औपचारिक सजा न होने के बावजूद, किसी प्रस्ताव से अलग रहने के व्यावहारिक नतीजे जरूर देखने को मिलते हैं. जो देश किसी आर्थिक नीति या व्यापारिक समझौते से खुद को दूर रखता है, वह उस योजना से मिलने वाले संभावित वित्तीय लाभों और कूटनीतिक सहूलियतों से भी वंचित रह जाता है. इसके अलावा, बार-बार आम सहमति से अलग रुख अपनाने पर अन्य सदस्य देशों के साथ उस विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य का तालमेल सीमित हो सकता है. कई बार सर्वसम्मति न बनने के कारण महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर संयुक्त बयान जारी करने में भी रुकावटें आती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या BRICS देशों से लड़ सकता है NATO, कौन ज्यादा ताकतवर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
BRICS PM Modi BRICS 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या BRICS देशों से लड़ सकता है NATO, कौन ज्यादा ताकतवर?
क्या BRICS देशों से लड़ सकता है NATO, कौन ज्यादा ताकतवर?
जनरल नॉलेज
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
जनरल नॉलेज
सुब्रत रॉय तो रहे नहीं अब कौन लौटा रहा जनता का पैसा, कैसे मिल रहा सहारा का रिफंड?
सुब्रत रॉय तो रहे नहीं अब कौन लौटा रहा जनता का पैसा, कैसे मिल रहा सहारा का रिफंड?
जनरल नॉलेज
अमेरिका पर कुल कितना कर्ज, यह कितने देशों की GDP से ज्यादा?
अमेरिका पर कुल कितना कर्ज, यह कितने देशों की GDP से ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रक्षा, AI, अंतरिक्ष, अहम खनिज..', जानें भारत-UAE के बीच क्या हुई चर्चा?
'रक्षा, AI, अंतरिक्ष, अहम खनिज..', जानें भारत-UAE के बीच क्या हुई चर्चा?
दिल्ली NCR
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
ट्रेंडिंग
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget