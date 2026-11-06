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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAir Pollution Lung Care: प्रदूषण के बीच ऐसे रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, लापरवाही पड़ सकती है भारी

Air Pollution Lung Care: प्रदूषण के बीच ऐसे रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, लापरवाही पड़ सकती है भारी

Air Pollution Lung Care: बढ़ते प्रदूषण के बीच फेफड़ों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी! मास्क का इस्तेमाल करें, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाएं और सांस की तकलीफ को मामूली समझकर अनदेखा न करें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 09:16 PM (IST)
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Air Pollution Lung Care: बदलते मौसम के साथ ही देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है. हवा में फैले जहरीले स्मॉग और पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 की वजह से लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषण का यह बढ़ता स्तर हमारे फेफड़ों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे दमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने जैसी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं. ऐसे में सेहत को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए बेहद भारी पड़ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस जहरीली हवा के बीच आप अपने फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

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घर से बाहर निकलते समय बरतें सावधानी

प्रदूषण से बचने का सबसे पहला और आसान नियम यह है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलने से बचें. इस दौरान हवा में प्रदूषण के कण जमीन के काफी करीब होते हैं, जो सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं.

अगर किसी काम से बाहर जाना ही पड़े, तो साधारण कपड़े का मास्क पहनने के बजाय अच्छी क्वालिटी का एन-95 मास्क जरूर लगाएं, जो सूक्ष्म हानिकारक कणों को रोकने में सक्षम होता है. इसके अलावा, सुबह की सैर या खुले में भारी एक्सरसाइज करने से बचें, क्योंकि तेज दौड़ने या कसरत करने से हम तेजी से सांस लेते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में जहरीली हवा फेफड़ों के भीतर चली जाती है.

घर के अंदर की हवा को रखें साफ

अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रदूषण सिर्फ घर के बाहर है, लेकिन सच यह है कि घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित हो सकती है. अपने कमरों को साफ रखने के लिए गीले पोछे का इस्तेमाल करें ताकि धूल के कण हवा में न उड़ें. घर के भीतर अगरबत्ती, मोमबत्ती या कंडे जलाने से बचें, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं बंद कमरे में फेफड़ों के लिए जहर का काम करता है.

रसोई में खाना बनाते समय चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल जरूर करें. अगर संभव हो, तो घर में मनी प्लांट, एलोवेरा या स्नेक प्लांट जैसे एयर-प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं, जो प्राकृतिक रूप से हवा को साफ करने में मदद करते हैं.

डाइट में शामिल करें फेफड़ों के दोस्त

प्रदूषण के असर को कम करने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना बेहद जरूरी है. इसके लिए अपनी रोजमर्रा की डाइट में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें. संतरा, आंवला, नींबू और अमरूद का सेवन फेफड़ों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है.

इसके अलावा, रोजाना रात को दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिएं, क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व फेफड़ों की सूजन को कम करने में काफी मददगार साबित होता है. गुड़ का सेवन भी इस मौसम में रामबाण माना जाता है, क्योंकि यह श्वसन तंत्र से धूल और धुएं के कणों को साफ करने में मदद करता है.

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भाप लें और शरीर को रखें हाइड्रेटेड

सर्दियों और प्रदूषण के इस मौसम में फेफड़ों और सांस की नली को साफ रखने का सबसे असरदार तरीका है नियमित रूप से भाप लेना. सादे पानी की गरम भाप लेने से फेफड़ों में जमा बलगम और प्रदूषण के कण ढीले होकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है. इसके साथ ही, दिनभर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. शरीर में पानी की सही मात्रा रहने से टॉक्सिन्स पदार्थ यूरिन और पसीने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जिससे आंतरिक अंगों पर प्रदूषण का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 09:16 PM (IST)
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