देश के इन राज्यों में अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई बीजेपी, यहां देख लें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सम्राट चौधरी बिहार भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए।

यह नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हुआ।

भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री पद पाने का रास्ता साफ।

दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भाजपा मुख्यमंत्री नहीं।

Bihar New CM: बिहार की राजनीति में 14 अप्रैल 2026 को एक बड़ा मोड़ आया. दरअसल सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया. इस राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. यह घटना नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद हुई है. इसके बाद उस लंबे दौर का अंत हो चुका है जब भाजपा का प्रभाव तो था लेकिन उसे बिहार में शीर्ष पद नहीं मिला था. इसी बीच आइए जानते हैं कि वह कौन से राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा.

दक्षिणी राज्य जहां भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा

केरल में राजनीति पर लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का दबदबा रहा है. इससे भाजपा के सत्ता में आने की गुंजाइश काफी कम बची है. ठीक इसी तरह तमिलनाडु भी DMK और AIADMK जैसी द्रविड़ पार्टियों के प्रभाव में बना हुआ है. यहां भाजपा को अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है.

ठीक इसी तरह तेलंगाना में 2011 में इसके गठन के बाद से शासन की बागडोर BRS और कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच बदलती रही है. इसी के साथ बीजेपी को अभी तक मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल पाया है. आंध्र प्रदेश की भी कुछ ऐसी ही स्थित है. वहां बीजेपी ने गठबंधन में हिस्सा तो लिया लेकिन कभी भी स्वतंत्र रूप से सरकार को लीड नहीं कर पाई.

कुछ और ऐसे राज्य

पश्चिम बंगाल एक और प्रमुख राज्य है. यहां भी बीजेपी एक विपक्षी ताकत के रूप में काफी मजबूत हुई है लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी टीएमसी सरकार को हटाने में कामयाब नहीं हो पाई. चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद सरकार बनाना अब तक भाजपा की पहुंच से बाहर रहा है.

पंजाब की स्थिति

पंजाब में भाजपा ऐतिहासिक रूप से शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में एक जूनियर पार्टी रही है. हालांकि उसने सत्ता में हिस्सेदारी की है लेकिन मुख्यमंत्री का पद हमेशा उसके सहयोगी दल के पास ही रहा है.

मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों में भाजपा की ताकत

मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही है. हालांकि नेतृत्व लगातार NPP या NDPP जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के पास ही रहा है. इस वजह से बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर ही रही है.

सिक्किम में क्षेत्रीय पार्टियों का राजनीतिक पर दबदबा है और भाजपा अभी तक सत्ताधारी शक्ति के रूप में नहीं उभर पाई. इसी के साथ जम्मू और कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा थी लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा उसके गठबंधन सहयोगी दल से ही होते थे.

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