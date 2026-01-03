हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBiryani History: कैसे हुई थी बिरयानी की उत्पत्ति, जानें क्या है इसका इतिहास

Biryani History: कैसे हुई थी बिरयानी की उत्पत्ति, जानें क्या है इसका इतिहास

Biryani History: भारत में बिरयानी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में बिरयानी कैसे आई और क्या रहा इसका इतिहास.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Jan 2026 10:02 AM (IST)
Biryani History: बिरयानी सिर्फ एक डिश से कहीं ज्यादा है. यह चावल, मसाले और कहानियों से बनी एक इतिहास की परत है. आज पूरे भारत में अनगिनत क्षेत्रीय रूपों में पाई जाने वाली बिरयानी में साम्राज्यों, प्रवास, व्यापार मार्ग और शाही रसोई की छाप है. हालांकि इसे अक्सर भारतीय मुख्य भोजन माना जाता है, लेकिन इसकी जड़े काफी दूर तक फैली हुई हैं. आइए जानते हैं क्या है बिरयानी का इतिहास.

बिरयानी नाम के पीछे का मतलब 

ऐसा माना जाता है की बिरयानी शब्द फारसी शब्द बिरियन से आया है. इसका मतलब है पकाने से पहले तला हुआ.  इसी के साथ एक और फारसी शब्द है बिरिंज. जिसका मतलब होता है चावल. इस डिश के शुरुआती वर्जन में चावल को घी में तलकर मांस के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता था.

फारसी जड़े और मुगल कनेक्शन 

ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि बिरयानी फारसी पुलाव से विकसित हुई है. इसे मुगल शासक भारत लाए थे. जैसे ही फारसी रसोइये भारतीय शाही रसोई में आए उन्होंने स्थानीय मसालों, जड़ी बूटियों और खाना पकाने की शैलियों का इस्तेमाल करके इस डिश को अपनाया. समय के साथ इस मेल से बिरयानी का जन्म हुआ. यह डिश मुगल साम्राज्य के दौरान मशहूर हुई. शाही रसोइयों ने दही, केसर, मेवे और धीमी आंच पर पकाने की तकनीक इस्तेमाल करके बिरयानी को और भी ज्यादा बेहतर बनाया.

मुमताज महल और तैमूर से जुड़ी कहानियां 

एक मशहूर कहानी बिरयानी को शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से जोड़ती है. कहानी के मुताबिक मुमताज महल 1 दिन सेना के कैंप में गई. वहां उन्होंने सैनिकों को कुपोषित पाया. उन्होंने शाही रसोइयों से मांस और चावल का इस्तेमाल करके एक पौष्टिक, ऊर्जा से भरपूर डिश बनाने के लिए कहा. इसे ही कुछ लोग बिरयानी की शुरुआत मानते हैं.

एक और कहानी तैमूर से भी जुड़ी हुई है. जिसने 1398 में भारत पर हमला किया था. ऐसा कहा जाता है कि उसकी सेना मिट्टी के बर्तनों में धीमी आंच पर एक साथ पका हुआ मांस और चावल खाती थी. 

एक मजबूत ऐतिहासिक कड़ी है आइन-ए-अकबरी. यह 16वीं सदी का एक दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के शासन और संस्कृति का ब्योरा दिया गया है. इसमें शाही रसोई में परोसे जाने वाले कई तरह के चावल के पकवान के जिक्र हैं, जिसमें से कई को आज की बिरयानी का पूर्वज माना जाता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 03 Jan 2026 10:02 AM (IST)
