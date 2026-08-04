मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजविधायक बन गए प्रशांत किशोर, हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी?

विधायक बन गए प्रशांत किशोर, हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी?

Bankipur By Election Prashant Kishor Victory: बिहार के बांकीपुर उप चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं और बीजेपी के गढ़ में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी है. चलिए जानें कि उनको हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 04 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विधायक को आवास, यात्रा, चिकित्सा और पेंशन सुविधाएँ मिलती हैं।

Bankipur By Election Prashant Kishor Victory: बड़ी-बड़ी पार्टियों को चुनाव जीतने का मंत्र देते आए राजनीतिक विश्लेषक से सीधे राजनीति के मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में एक शानदार जीत दर्ज की है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,324 से अधिक वोटों से हरा दिया है. इस बड़ी जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधायक बनने पर उन्हें हर महीने कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.

बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत का पूरा ब्योरा

बिहार की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जहां महज 35 फीसदी से भी कम वोट पड़े थे. कम वोटिंग के चलते नतीजों को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन वोटों की गिनती शुरू होते ही तस्वीर साफ होने लगी. 32 राउंड की पूरी मतगणना के बाद प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से मैदान मार लिया. जन सुराज पार्टी की इस जीत ने बिहार के सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. कम मतदान के बावजूद प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 44,827 वोटों से ही संतोष करना पड़ा. 

बिहार के विधायक की हर महीने कितनी सैलरी?

विधायक बनने के बाद सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर रहती है कि आखिर नेताजी के खाते में हर महीने कितनी रकम आएगी. बिहार में एक विधायक की मूल सैलरी (बेसिक पे) सिर्फ 50 हजार रुपये प्रति महीना होती है. लेकिन असल खेल भत्तों का है. 50 हजार की बेसिक सैलरी के साथ 55,000 रुपये का चुनाव क्षेत्र भत्ता, 15,000 रुपये का स्टेशनरी भत्ता और 40,000 रुपये का पर्सनल असिस्टेंट भत्ता मिलता है. इसके अलावा सदन की बैठकों में शामिल होने के लिए 3,000 रुपये रोजाना का मीटिंग अलाउंस और 29,000 रुपये महीना हॉस्पिटैलिटी अलाउंस भी तय है. इन सभी को जोड़ दें तो एक विधायक की कुल मासिक कमाई आसानी से 1.5 लाख रुपये से ऊपर चली जाती है.

यह भी पढ़ें: FSSAI के बैन के बाद बेचे डाबर प्रॉडक्ट्स तो कितना जुर्माना? जानें नियम


विधायक बन गए प्रशांत किशोर, हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी?

गाड़ियों से लेकर सफर तक के लंबे-चौड़े भत्ते

सैलरी के अलावा विधायकों को मिलने वाली सहूलियतें भी कम नहीं हैं. बिहार के विधायकों को देश में रेल या हवाई सफर करने के लिए सालाना 4 लाख रुपये का बजट दिया जाता है. नई गाड़ी खरीदने का मन हो तो सरकार की तरफ से 25 लाख रुपये तक का व्हीकल लोन बहुत आसान शर्तों पर मिलता है. इतना ही नहीं, हर साल घूमने-फिरने के लिए 1 लाख रुपये अलग से मिलते हैं.

रहने-सहने से लेकर सेहत की सुरक्षा तक का ध्यान

बिहार की राजधानी पटना में विधायक जी को रहने के लिए शानदार सरकारी आवास मिलता है. इसके साथ ही बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों पर पूरी छूट या रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है. सुरक्षा की बात करें तो उनके साथ पुलिस गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं. बीमारी या इलाज की सूरत में विधायकों और उनके पूरे परिवार को सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त या भारी रियायती दरों पर इलाज का हक दिया गया है.

चुनाव हारने पर कितनी मिलती है पेंशन?

राजनीति की यह नौकरी केवल पद पर रहने तक सीमित नहीं रहती. एक बार विधायक बनने के बाद अगर भविष्य में चुनाव हार भी जाएं, तब भी पेंशन पक्की है. बिहार में पूर्व विधायकों को हर महीने 45,000 रुपये की पेंशन मिलती है. विधायक के जीवित रहने तक तो पेंशन मिलती ही है, उनके न रहने पर परिवार को भी पेंशन का लाभ दिए जाने का नियम है.


विधायक बन गए प्रशांत किशोर, हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी?

देश के किस राज्य में विधायकों की सैलरी सबसे ज्यादा?

भारत में विधायकों की तनख्वाह हर राज्य में एक जैसी नहीं है. साल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना के विधायकों को मिलती है, जहां का आंकड़ा 2.5 लाख रुपये प्रति माह है. महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश में भी विधायकों की कमाई 2 लाख रुपये महीना से ज्यादा है. दिल्ली में विधायकों को करीब 90,000 रुपये मिलते हैं, जबकि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में विधायकों को हर महीने 1.25 लाख से लेकर 1.6 लाख रुपये के बीच वेतन-भत्ते दिए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति, इससे कितना सोना खरीद सकते हैं?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
PRASHANT KISHOR Bankipur By Election MLA Prashant Kishor Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
विधायक बन गए प्रशांत किशोर, हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी?
विधायक बन गए प्रशांत किशोर, हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी?
जनरल नॉलेज
प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति, इससे कितना सोना खरीद सकते हैं?
प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति, इससे कितना सोना खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
FSSAI के बैन के बाद बेचे डाबर प्रॉडक्ट्स तो कितना जुर्माना? जानें नियम
FSSAI के बैन के बाद बेचे डाबर प्रॉडक्ट्स तो कितना जुर्माना? जानें नियम
जनरल नॉलेज
Plastic Note In Washing Machine: क्या वॉशिंग मशीन में भी नहीं गलेंगे प्लास्टिक के नोट, इनकी कितनी लाइफ?
क्या वॉशिंग मशीन में भी नहीं गलेंगे प्लास्टिक के नोट, इनकी कितनी लाइफ?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
क्रिकेट
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget