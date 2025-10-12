भारत की थाली के अनोखे स्वाद, ऐसी देसी सब्जियां जिनके बारे में जानते हैं बहुत कम लोग

हर देश की खाने-पीने से लेकर संस्कृति तक एक खास पहचान होती है. जैसे फ्रांस की पहचान Escargots, इंग्लैंड में Blood Pudding अमेरिका Rhubarb और एशिया में Fermented Fish है. यह वह चीजें हैं जो इन देशों में बहुत आम है, लेकिन दूसरे देशों के लोगों के लिए बहुत अजीब है. वहीं भारत भी ऐसी चीजों से अलग नहीं है. भारत के हर राज्य, हर इलाके में कुछ ऐसी सब्जियां पाई जाती है जो अपने स्वाद और बनावट में अनोखी लगती है और उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. लेकिन वह उस इलाके और राज्य के लोगों के लिए बहुत आम होती है. ऐसे में चलिए हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं जो देसी और स्वादिष्ट होने के बावजूद लोगों की थाली में बहुत कम दिखाई देती है.



थोर, केले का तना



थोर केले के पौधे का बीच वाला हिस्सा होता है. बंगाल में से भराली कहा जाता है और यहां इसके कई पकवान बनाए जाते हैं. बंगाल में केले के तने से बनाई जाने वाली थोर-एर छेचकी डि‍श बहुत फेमस है. इस ड‍िश को हल्दी और कुछ साधारण मसालों के साथ भूनकर बनाया जाता है. इस सब्जी को साफ करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर महीन रेशे होते हैं, जिन्हें निकालना पड़ता है. लेकिन एक बार तैयार होने पर यह बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी लगती है. वहीं यह डिश सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन बी6 और पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है ‌.



जिमीकंद, हाथी के पैर वाला रतालू



उत्तर भारत में खूब पाई जाने वाली यह सब्जी दिखने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छी मानी जाती है. इस सब्जी का खाल मोटी और खुरदरी होती है, इसलिए से इस छिलना मेहनत वाला काम होता है. जिमीकंद को उबालकर, तलकर या भूनकर खाया जाता है . वहीं इससे बनने वाले चिप्स और भी स्वादिष्ट माने जाते हैं. यह सब्जी फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम से भरपूर होती है.



कमल ककड़ी, लोटस स्टेम



कमल के फूल की डंडी यानी कमल ककड़ी दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही मजेदार होती है. जब इसे काटते हैं तो इसका गोल जालीदार हिस्सा बहुत आकर्षक लगता है. कमल ककड़ी का इस्तेमाल ज्यादातर कश्मीरी खाने में होता है, लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत के बाजारों में भी यह आसानी से मिल जाती है. इसे करी, सब्जी या स्‍नैक्‍स की तरह फ्राई करके खाया जाता है. वहीं पकने के बाद इसका स्वाद आलू जैसा होता है.



अरबी, तारो

अरबी एक जड़ वाली सब्जी होती है जो दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन यह बहुत पौष्टिक होती है. इससे पहले उबालकर या भाप में पकाकर मसालों से भूना जाता है. वहीं अरबी की पत्तियों से भी कई प्रकार का टेस्टी खाना बनाया जाता है. अरबी के पत्तों से बनने वाली सब्जी भी फाइबर और मिनरल से भरपूर होती है और इसे कई तरीकों से पकाया जा सकता है.

