ईरान में किस उम्र में हो जाती है लड़कियों की शादी, भारत में 18 तो वहां क्या?

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Iran Marriage Age: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही यह जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. इसी बीच लोगों का ध्यान ईरान के शादी के कानून की तरफ जा रहा है. शादी के कानून अलग-अलग देश में अलग-अलग तरीके से निभाए जाते हैं. ये कानून वहां की संस्कृति, धर्म और कानूनी व्यवस्था में अंतर को दिखाते हैं. जिस तरफ भारत में लड़कियों के लिए शादी की कानूनी न्यूनतम उम्र 18 साल है, वहीं ईरान में कानून ने यह सीमा काफी कम रखी है. आइए जानते हैं क्या है ईरान में शादी की कानूनी उम्र.

ईरान में शादी की कानूनी उम्र

ईरान के सिविल कोड, अनुच्छेद 1041 के तहत लड़कियां कानूनी तौर पर 13 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं. इसी के साथ लड़कों की कानूनी न्यूनतम उम्र 15 साल है. यह देश में शादी के लिए आधिकारिक तौर पर मानी गई न्यूनतम उम्र है. लेकिन कानून में कुछ छूट भी दी गई है. किसी अभिभावक यानी कि पिता या फिर दादा की सहमति और अदालत की मंजूरी से इससे भी कम उम्र में शादियां हो सकती हैं.

13 साल से कम उम्र में शादी

कुछ मामलों में 13 साल से कम उम्र में शादी की इजाजत तब दी जाती है जब कोई जज उसे मंजूरी दे. ईरानी कानून के मुताबिक लड़कियां 9 चंद्र वर्ष में कानूनी तौर पर बालिग मानी जाती हैं और इसी आधार पर ऐसी छूट दी जाती है. 9 चंद्र वर्ष का मतलब होता है लगभग 8 साल और 9 महीने. हालांकि ये मामले कानूनी तौर पर मुमकिन हैं फिर भी यह विवादित बने हुए हैं और ईरान के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन पर काफी बहस होती है.

अभिभावक की सहमति जरूरी

ईरान में किसी भी उम्र की महिला को अपनी पहली शादी के लिए अपने पिता या फिर दादा से इजाजत लेनी जरूरी होती है. यह शर्त कानूनी ढांचे के अंदर पारिवारिक सत्ता की मजबूत भूमिका को दिखाती है.

कम उम्र में शादियां कितनी आम?

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईरान में हर साल 15 साल से कम उम्र की हजारों लड़कियों की शादी होती है. लगभग 17% लड़कियों की शादी 18 साल की होने से पहले हो जाती है और लगभग 3% की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है. लेकिन शहरी इलाकों में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां शिक्षा और सामाजिक बदलावों की वजह से शादी की औसत उम्र बढ़ रही है.

शादी की उम्र में बढ़ोतरी

कानूनी सीमा कम होने के बावजूद ईरान में शादी की औसत उम्र में काफी बढ़ोतरी हुई है. हाल के आंकड़ों के मुताबिक महिलाएं लगभग 25 साल की उम्र में शादी कर रही‌ हैं और पुरुष लगभग 29 से 30 साल की उम्र में.

शादीशुदा महिलाओं पर असर डालने वाले दूसरे कानून

ईरान में शादी के कानून शादी के बाद महिलाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी तय करते हैं. कुछ कामों के लिए पति की अनुमति जरूरी होती है. जैसे कि पासपोर्ट बनवाना या फिर विदेश यात्रा करना. इसके अलावा तलाक और फैसले लेने जैसे मामलों में पुरुषों के अधिकार ज्यादा होते हैं. वहीं महिलाओं को ऐसे ही अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए अक्सर ज्यादा सख्त कानूनी शर्तों का सामना करना पड़ता है.

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