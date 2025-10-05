Air India Flight: क्या होता है RAT, जो प्लेन में खराबी के बाद होता है एक्टिव? जानें यह कितना खास
Air India Flight: अभी हाल ही में अमृतसर से बर्मिंघम जा रही इंडिया की फ्लाइट में आपातकालीन प्रणाली सक्रिय हो गई. आइए जानते हैं कि क्या है RAT सिस्टम और इसके फायदे.
Air India Flight: 4 अक्टूबर को अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI117 में लैंडिंग से थोड़ी ही देर पहले आपातकालीन प्रणाली सक्रिय हो गई. बर्मिंघम हवाई अड्डे के अंतिम चरण में विमान में अचानक से RAT (रैम एयर टर्बाइन) नामक एक सेफ्टी डिवाइस सक्रिय हो गया. उड़ान दल ने नियमों का पालन करते हुए विमान की सुरक्षित आपातकालीन लेंडिंग कराई. खुशकिस्मती से सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे. लेकिन इसी बीच आज हम जानेंगे कि RAT क्या होती है और यह क्यों जरूरी है.
RAT क्या है और क्यों जरूरी है
रैम एयर टर्बाइन एडवांस्ड विमान में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी इमरजेंसी डिवाइस है. यह एक छोटी प्रोपेलर जैसी होती है जो प्राथमिक विद्युत या हाइड्रोलिक प्रणालियों के विफल होने पर विमान के बाहर स्वचालित रूप से तैनात हो जाती है. छोटे आकार में होने के बावजूद भी यह आपात स्थिति के समय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाती है.
RAT कैसे काम करती है
इसका काम वायु दाब को आपातकालीन शक्ति में परिवर्तित करना है. जैसे-जैसे विमान चलता है इसका छोटा पंखा वायु दाब का इस्तेमाल करके घूमता है. इसके घूमने से एक हाइड्रोलिक पंप या फिर जनरेटर चलता है जिससे बैकअप विद्युत उत्पन्न होती है . इस बनाई गई विद्युत को उड़ान नियंत्रण, नेविगेशन और संचार जैसी जरूरी प्रणालियों तक निर्देशित किया जाता है ताकि पायलट विमान को सुरक्षित रूप से चला सके.
क्यों है यह एक जीवन रक्षक
दरअसल यह टर्बाइन इस बात को सुनिश्चित करती है कि सभी मुख्य विद्युत स्रोत विफल होने पर भी जरूरी काम चालू रहे. इसी के साथ यह आमतौर पर अपने आप तैनात हो जाती है जिससे पायलट को तुरंत बैकअप मिल पाए. हालांकि यह एक सीमित शक्ति उत्पन्न करता है लेकिन फिर भी पायलट को सुरक्षित लैंडिंग होने तक नियंत्रण बनाए रखने में काफी मदद मिलती है.
एयर इंडिया की फ्लाइट को कैसे मिली मदद
एयर इंडिया वाले मामले में लैंडिंग चरण के दौरान हैसियत के तौर पर RAT को तैनात किया गया. हालांकि बाद में यह पुष्टि की गई की सभी प्रणालियों सामान्य रूप से कम कर रही थी लेकिन उपकरण को सक्रिय करना आधुनिक विमान के सेफ्टी फर्स्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है. एयर इंडिया की इस फ्लाइट की आपातकालीन लेंडिंग में RAT की जरूरत साफ तौर पर जाहिर होती है. हालांकि इस घटना के बाद अस्थायी व्यवधान आया लेकिन इससे आधुनिक विमान में सुरक्षा स्तरों में विश्वास को भी मजबूती मिली है.
