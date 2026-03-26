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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज8th Pay Commission: बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन

8th Pay Commission: बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी से प्रभावी हो चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं ₹18000 की बेसिक सैलरी पर कितना मिलेगा एरियर.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Mar 2026 12:07 PM (IST)
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8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों का अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहा है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों में वेतन में भारी बढ़ोतरी के साथ-साथ एरियर मिलने की भी उम्मीदें बढ़ रही हैं. यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है. हालांकि इसकी रिपोर्ट जमा होने और लागू होने में अभी 14 से 18 महीने और लग सकते हैं. इसी देरी की वजह से बड़े बकाया भुगतान की संभावना बनती है. आइए जानते हैं कि जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18000 है उन्हें कितना एरियर मिल सकता है. 

क्या है एरियर की कैलकुलेशन? 

अनुमानित एरियर मुख्य रूप से उस फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है जिसे सरकार मंजूरी देती है. अगर लागू होने में लगभग 20 महीने की देरी होती है तो कर्मचारियों को उस पूरी अवधि के लिए उनके पुराने वेतन और संशोधित वेतन के बीच का अंतर मिलेगा. यही जमा हुआ अंतर एरियर के रूप में सामने आता है.

अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो नई सैलरी+नए भत्ते और पुरानी सैलरी+पुराने भत्ते के बीच के अंतर को देरी वाले महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है.  यानी कि इसकी गणना में संशोधित सैलरी में से मौजूदा सैलरी को घटाकर बकाया भुगतान वाले महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है.

अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के तहत कितना होगा वेतन? 

अगर 1.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो मूल वेतन ₹18000 से बढ़कर लगभग ₹32,940 हो सकता है. 1.92 के फैक्टर के साथ यह बढ़कर ₹34,560 हो सकता है. इसी के साथ 2.28 का फैक्टर इसे ₹41,040 तक पहुंचा सकता है. 2.46 पर संशोधित वेतन ₹44,280 तक पहुंच सकता है. इसी के साथ 2.86 जैसा फैक्टर मंजूर किया जाता है तो नया मूल वेतन बढ़कर ₹51,480 तक जा सकता है. हालांकि कर्मचारी संघ 3.0 से 3.25 के बीच काफी ऊंचा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहा है. इससे वेतन संभावित रूप से लगभग ₹54000 तक पहुंच सकता है.

कितना होगा एरियर?

एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के आधार पर की जाती है. अगर नई वेतन संरचना लगभग 20 महीने की देरी के बाद लागू की जाती है तो कर्मचारियों को इस पूरी अवधि का पिछला वेतन मिलेगा. फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा पुराने और नए वेतन के बीच का अंतर उतना ही बड़ा होगा. यही वजह है कि अनुमानों के मुताबिक यह रकम ₹3.6 लाख से ₹5.65 लाख के बीच हो सकती है. 

महंगाई भत्ते का क्या होता है? 

जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होता है महंगाई भत्ता शून्य पर रीसेट हो जाता है. इसके बाद इसकी गणना नई मूल सैलरी के आधार पर दोबारा की जाती है. यानी कि भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धि एक ऊंचे आधार से शुरू होगी. इससे कुल कमाई में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी.

यह भी पढ़ें: ईरान का सबसे रईस शख्स कौन है, जानें उसके पास कितना है पैसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 12:07 PM (IST)
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Salary Hike 8th Pay Commission Fitment Factor
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