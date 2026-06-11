500 स्क्वायर फीट की छत बनाने में कितनी मौरंग लगती है, जान लें पूरा हिसाब?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 500 वर्ग फीट छत हेतु मौरंग अनुमान समझना महत्वपूर्ण है.

5 इंच मोटी छत को लगभग 100 घन फीट मौरंग लगती.

मजबूती हेतु स्वच्छ मौरंग और 5-10% अतिरिक्त रखें.

घर बनवाने के दौरान छत डालना सबसे महत्वपूर्ण और खर्चीला काम माना जाता है. छत की मजबूती काफी हद तक सीमेंट, सरिया, गिट्टी और मौरंग की सही मात्रा पर निर्भर करती है. अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि 500 स्क्वायर फीट की आरसीसी (RCC) छत बनाने के लिए कितनी मौरंग की जरूरत पड़ेगी. यदि सामग्री का सही अनुमान पहले से लगा लिया जाए तो बजट बनाना आसान हो जाता है और निर्माण के दौरान अनावश्यक खर्च से भी बचा जा सकता है. हालांकि मौरंग की सटीक मात्रा छत की मोटाई और डिजाइन पर निर्भर करती है, फिर भी सामान्य गणना के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है.

छत की मोटाई है महत्वपूर्ण

किसी भी आरसीसी छत में सामग्री की मात्रा उसकी मोटाई पर निर्भर करती है. सामान्य तौर पर मकानों में 5 इंच (0.42 फीट) मोटी छत डाली जाती है. इसी मानक के आधार पर मौरंग की जरूरत का अनुमान लगाया जाता है. यदि छत का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट और मोटाई 5 इंच मानी जाए तो कुल कंक्रीट वॉल्यूम लगभग 208 से 210 घन फीट के आसपास आता है. निर्माण कार्य में सूखी सामग्री का वॉल्यूम गीले कंक्रीट से अधिक माना जाता है, इसलिए गणना बढ़ाकर की जाती है.

आरसीसी की छत में मौरंग का अनुपात

अधिकतर मकानों की छत में M20 ग्रेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सीमेंट, मौरंग और गिट्टी का अनुपात लगभग 1:1.5:3 होता है. इस अनुपात में मौरंग का हिस्सा कुल सामग्री का महत्वपूर्ण भाग होता है. सामान्य गणना के अनुसार 500 वर्ग फीट की 5 इंच मोटी आरसीसी छत के लिए लगभग 95 से 110 घन फीट मौरंग की आवश्यकता पड़ सकती है. यदि इसे घन मीटर में बदलें तो यह लगभग 2.7 से 3.1 घन मीटर के बराबर होती है.

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गुणवत्ता का भी रखना होता है ध्यान

सिर्फ मात्रा ही नहीं बल्कि मौरंग की गुणवत्ता भी बेहद महत्वपूर्ण है. साफ, धूल रहित और अच्छी ग्रेड की मौरंग का उपयोग करने से कंक्रीट की मजबूती बढ़ती है. खराब गुणवत्ता वाली मौरंग छत की मजबूती को प्रभावित कर सकती है. निर्माण कार्य के दौरान कुछ सामग्री बिखरने या खराब होने की संभावना रहती है. इसलिए विशेषज्ञ आमतौर पर 5 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त मौरंग खरीदने की सलाह देते हैं. इससे काम बीच में रुकने की समस्या नहीं आती.

लागत पर कितना होता है असर?

मौरंग की कीमत अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग होती है. यदि किसी क्षेत्र में मौरंग की कीमत अधिक है तो छत की कुल लागत भी बढ़ जाती है. इसलिए निर्माण शुरू करने से पहले स्थानीय बाजार भाव की जानकारी लेना जरूरी है.

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