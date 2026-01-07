साल 2026 को लेकर दुनियाभर के कर्मचारियों और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सार्वजनिक छुट्टियों (Public Holidays) से जुड़ी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सरकारी कैलेंडर के आधार पर यह सामने आया है कि वर्ष 2026 में भी लगभग एक जैसा पैटर्न अपनाया गया है,लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौनसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा सार्वजनिक छुट्टियां दर्ज की जाएंगी. आइए आपको बताते हैं.

पहले नंबर है भारत, इतनी हैं कुल छुट्टियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 2026 के दौरान कुल छुट्टियों की संख्या सबसे अधिक मानी जा रही है. इसमें राष्ट्रीय अवकाश, केंद्र सरकार से घोषित गजेटेड छुट्टियां, धार्मिक त्योहार और राज्य-स्तरीय अवकाश शामिल हैं. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय पर्वों और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण भारत में छुट्टियों की कुल संख्या 40 से अधिक तक पहुंच जाती है, जो किसी भी देश के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसी के साथ 2026 की holiday लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर है.

दूसरे नंबर पर पड़ोसी देश नेपाल

आपको बता दें कि नेपाल इस मामले में दूसरे स्थान पर बना हुआ है. नेपाल में 2026 के दौरान लगभग 35 सार्वजनिक छुट्टियां रहेंगी. इनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्व शामिल हैं. नेपाल लंबे समय से दुनिया के उन देशों में गिना जाता रहा है जहां सबसे ज्यादा आधिकारिक अवकाश होते हैं. इसके अलावा, म्यांमार भी छुट्टियों के मामले में ऊंचे पायदान पर है. 2026 में म्यांमार में करीब 30 से 32 सार्वजनिक छुट्टियां रहने की संभावना है, जिनमें बौद्ध धर्म से जुड़े त्योहारों की संख्या काफी अधिक है. ईरान में 2026 के दौरान लगभग 26 सार्वजनिक छुट्टियां दर्ज की गई हैं, जबकि श्रीलंका में यह संख्या करीब 25 के आसपास रहती है.

क्या कहती हैं अलग अलग रिपोर्ट्स

हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय तुलना में कुछ रिपोर्ट्स केवल राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश गिनती हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में राज्य-स्तरीय छुट्टियां भी शामिल की जाती हैं. इसी वजह से आंकड़ों में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है. कुल मिलाकर, 2026 में भारत सबसे ज्यादा सार्वजनिक छुट्टियों वाला देश बना रहेगा, जबकि नेपाल, म्यांमार और ईरान जैसे देश भी छुट्टियों के मामले में शीर्ष सूची में शामिल रहेंगे.

