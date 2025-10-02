हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDry Day in India: भारत में तो 2 अक्टूबर को रहता है ड्राई डे, क्या विदेश में भी खास मौकों पर बंद रहती हैं दारू की दुकानें?

Dry Day in India: जिस तरह से भारत में 2 अक्टूबर या फिर विशेष दिनों पर ड्राई डे घोषित किया जाता है, वैसे ही विदेश में भी खास मौकों पर शराब की दुकानें बंद रहती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

Dry Day in India: भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हर साल शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है. इसे ड्राई डे कहा जाता है और इस दिन देशभर में वाइन शॉप, बार और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट बंद रहते हैं. हालांकि, कई बार सवाल उठता है कि जिस तरह से भारत में 2 अक्टूबर या फिर विशेष दिनों पर ड्राई डे घोषित किया जाता है, क्या विदेश में भी खास मौकों पर शराब की दुकानें बंद रहती हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से देश में खास मौके पर शराब की दुकान बंद रहती हैं. 

श्रीलंका में Poya days पर बंद रहती है शराब की दुकानें 

श्रीलंका में पूर्णिमा यानी Poya days के दिन शराब की बिक्री पर सख्त रोक लगी रहती है. ज्यादातर बार, रेस्टोरेंट और शराब की दुकान इन द‍िनों बंद रहती हैं. इसके अलावा कुछ सरकारी हॉलीडे के दिन भी श्रीलंका में शराब की बिक्री पर रोक रहती है. इन दिनों कुछ होटल ही पर्यटकों के लिए शराब परोसते हैं. 

फिलीपींस में चुनाव के समय बंद रहती है शराब की दुकानें

फिलिपींस में चुनाव के दिन और इससे एक दिन पहले शराब की बिक्री पर रोक होती है. हालांकि इन चुनावी द‍िनों में विदेशी पर्यटकों को केवल लाइसेंस प्राप्त होटल में शराब पीने की अनुमति मिलती है‌.

डेनमार्क में भी खास द‍िन बंद रहती है शराब की दुकानें 

डेनमार्क में भी त्योहारों के समय या कुछ सार्वजनिक अवसरों पर शराब की दुकानों को जल्दी बंद कर दिया जाता है. डेनमार्क में इन द‍िनों कई जगह शराब की दुकानें पूरे दिन बंद रहती हैं. डेनमार्क में क्रिसमस और न्यू ईयर वाले दिनों में शराब की दुकानों के साथ-साथ सभी दुकान जल्दी बंद कर दी जाती है. 

ऐसे देश जहां शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध 

श्रीलंका और फिलीपींस देश केअलावा कुछ देश ऐसे भी है, जहां शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है‌. इन देशों में शराब पीना या बेचना पूरी तरह अवैध माना जाता है. इसके अलावा अगर कोई अवैध तरीके से शराब बेचने या पीने की कोशिश करता है तो नियम तोड़ने पर कड़ी सजा भी मिलती है. 

सोमालिया और सऊदी अरब में पूरी तरह बैन शराब 

सोमालिया में शराब पीना और बेचना पूरी तरह बैन है. सोमालिया एक मुस्लिम देश है जिसके चलते वहां की संस्कृति के तहत शराब पीना और बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है. हालांकि, सोमालिया में गैर मुस्लिम और विदेशी निजी तौर पर शराब का सेवन कर सकते हैं. वहीं सऊदी अरब में शराब का उत्पादन, बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है. सऊदी अरब में हवाई अड्डे पर भी शराब की पैकेजिंग और एंट्री पर सख्त जांच होती है. सार्वजनिक रूप से यहां शराब पीते हुए या बेचते हुए पकड़े जाने पर कड़ी सजा मिलती है. 

लीबिया और कुवैत में भी शराब पर प्रतिबंध 

लीबिया में सार्वजनिक रूप से शराब पीना और बेचना सख्त मना है, हालांकि गैर मुस्लिम और विदेशी पर्यटक निजी तौर पर शराब का सेवन कर सकते हैं. वहीं यहां रेस्टोरेंट क्लब और होटल में शराब परोसने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है. इसके अलावा कुवैत में शराब की बिक्री और सेवन पर कानून बने हुए हैं. नियम तोड़ने पर यहां जेल या देश से निष्कासन जैसी सजा दी जा सकती है. इनके अलावा सूडान में भी 1983 से शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 02 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Alcohol Ban Dry Day India Foreign Alcohol Rules
