Botox Under Burka: क्या है बोटॉक्स अंडर बुर्का, जिस पर कट्टर मुस्लिम देशों में पाबंदी? फिर भी जमकर हो रहा इस्तेमाल

Botox Under Burka: क्या है बोटॉक्स अंडर बुर्का, जिस पर कट्टर मुस्लिम देशों में पाबंदी? फिर भी जमकर हो रहा इस्तेमाल

Botox Under Burka: तालिबान के सख्त शासन के बावजूद अफगान महिलाओं में कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. बोटॉक्स अंडर बुर्का सोशल मीडिया पर चर्चा का नया विषय बन चुका है.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Botox Under Burka: तालिबान के सख्त शासन के बावजूद अफगान महिलाओं में कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. बोटॉक्स अंडर बुर्का सोशल मीडिया पर चर्चा का नया विषय बन चुका है.

Botox Under Burka: तालिबान के सख्त शासन के बावजूद अफगानिस्तान में महिलाओं के बीच कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ा है. राजधानी काबुल समेत कई शहरों में ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं, जहां बोटॉक्स, फेसलिफ्ट और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं दी जा रही हैं. इन क्लिनिकों में पुरुष और महिलाएं दोनों आते हैं. पुरुष मुख्य रूप से गंजेपन के इलाज के लिए आते हैं, जबकि महिलाएं बोटॉक्स जैसी प्रक्रियाएं करवा रही हैं. आइए इसी क्रम में जानें कि आखिर बोटॉक्स अंडर बुर्का क्या है.

हाल ही में बोटॉक्स अंडर बुर्का को लेकर सोशल मीडिया में खासी चर्चा हुई है, लेकिन कई कट्टर मुस्लिम देशों में इसे पाबंदी के दायरे में रखा गया है. सवाल यह उठता है कि आखिर यह बोटॉक्स अंडर बुर्का क्या है और क्यों इसे लेकर इतना ट्रेंड क्यों फैला है.
हाल ही में बोटॉक्स अंडर बुर्का को लेकर सोशल मीडिया में खासी चर्चा हुई है, लेकिन कई कट्टर मुस्लिम देशों में इसे पाबंदी के दायरे में रखा गया है. सवाल यह उठता है कि आखिर यह बोटॉक्स अंडर बुर्का क्या है और क्यों इसे लेकर इतना ट्रेंड क्यों फैला है.
असल में, बोटॉक्स अंडर बुर्का एक तरह की ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक प्रैक्टिस है, जिसमें महिलाएं अपनी स्किन और चेहरे की सुंदरता को बुर्का के अंदर भी खासतौर से मेंटेन करना चाहती हैं. इसका मकसद यह है कि बाहर से बुर्का पहने रहने के बावजूद भी अंदर से चेहरा तरोताजा और आकर्षक दिखाई दे.
असल में, बोटॉक्स अंडर बुर्का एक तरह की ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक प्रैक्टिस है, जिसमें महिलाएं अपनी स्किन और चेहरे की सुंदरता को बुर्का के अंदर भी खासतौर से मेंटेन करना चाहती हैं. इसका मकसद यह है कि बाहर से बुर्का पहने रहने के बावजूद भी अंदर से चेहरा तरोताजा और आकर्षक दिखाई दे.
दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान ने ब्यूटी पार्लर बंद करा दिए हैं, ऐसे में महिलाओं को सुंदर दिखने के लिए परमानेंट उपाय खोजना पड़ रहा है.
दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान ने ब्यूटी पार्लर बंद करा दिए हैं, ऐसे में महिलाओं को सुंदर दिखने के लिए परमानेंट उपाय खोजना पड़ रहा है.
इसमें आमतौर पर बोटॉक्स इंजेक्शन, स्किन ट्रीटमेंट और मेकअप तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. कट्टर मुस्लिम देशों ने इसे इसलिए पाबंदी के दायरे में रखा है.
इसमें आमतौर पर बोटॉक्स इंजेक्शन, स्किन ट्रीटमेंट और मेकअप तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. कट्टर मुस्लिम देशों ने इसे इसलिए पाबंदी के दायरे में रखा है.
उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यता है कि महिलाओं का सौंदर्य सार्वजनिक रूप से दिखाना या इसके लिए कॉस्मेटिक प्रैक्टिस करना अनुचित है. इस पाबंदी का मकसद महिलाओं को पारंपरिक ढांचे में बनाए रखना और धार्मिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है.
उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यता है कि महिलाओं का सौंदर्य सार्वजनिक रूप से दिखाना या इसके लिए कॉस्मेटिक प्रैक्टिस करना अनुचित है. इस पाबंदी का मकसद महिलाओं को पारंपरिक ढांचे में बनाए रखना और धार्मिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है.
फिर भी कई जगहों पर बोटॉक्स अंडर बुर्का का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. खासकर युवतियों और फैशन-प्रेमियों में यह ट्रेंड काफी लोकप्रिय है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई महिला इन्फ्लुएंसर्स इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे इसकी मांग और चर्चा दोनों बढ़ गई है.
फिर भी कई जगहों पर बोटॉक्स अंडर बुर्का का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. खासकर युवतियों और फैशन-प्रेमियों में यह ट्रेंड काफी लोकप्रिय है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई महिला इन्फ्लुएंसर्स इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे इसकी मांग और चर्चा दोनों बढ़ गई है.
पाबंदी के बावजूद, बोटॉक्स अंडर बुर्का ट्रेंड का प्रभाव फैशन इंडस्ट्री, सोशल मीडिया और युवा वर्ग में साफ देखा जा सकता है. ये महिलाएं बुर्के के अंदर भी उतनी ही खूबसूरत दिखना चाहती हैं.
पाबंदी के बावजूद, बोटॉक्स अंडर बुर्का ट्रेंड का प्रभाव फैशन इंडस्ट्री, सोशल मीडिया और युवा वर्ग में साफ देखा जा सकता है. ये महिलाएं बुर्के के अंदर भी उतनी ही खूबसूरत दिखना चाहती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Botox Taliban Women Botox Under Burka Afghanistan Cosmetic Surgery

