असल में, बोटॉक्स अंडर बुर्का एक तरह की ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक प्रैक्टिस है, जिसमें महिलाएं अपनी स्किन और चेहरे की सुंदरता को बुर्का के अंदर भी खासतौर से मेंटेन करना चाहती हैं. इसका मकसद यह है कि बाहर से बुर्का पहने रहने के बावजूद भी अंदर से चेहरा तरोताजा और आकर्षक दिखाई दे.