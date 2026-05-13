संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' को मिला 'UA 16+' सर्टिफिकेट, जानें फिल्म से जुड़ा हर अपडेट

सुपरस्टार संजय दत्त स्टारर 'आखिरी सवाल', साल की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. हाल ही में रिलीज हुआ इसका टीज़र और ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है.

'आखिरी सवाल' को CBFC की मिली हरी झंडी

अब बढ़ती उत्सुकता के बीच, फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा आधिकारिक तौर पर ‘UA 16+’ सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जिससे 15 मई 2026 को इसकी भव्य थिएटर रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. ये सर्टिफिकेशन ऐसे समय पर आया है जब ट्रेलर अपनी बेबाक और बोल्ड कहानी कहने के अंदाज और दमदार मुद्दों के चलते ऑनलाइन चर्चाओं पर छाया हुआ है.

ट्रेलर ने एक ऐसी रोमांचक दुनिया पेश की, जिसमें छात्र आंदोलन, अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े सवाल और भारत के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास पर आधारित बहसें देखने को मिलीं. इसमें खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े विवादित घटनाओं की झलक भी दिखाई गई है, जिसने दर्शकों के बीच की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

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फिल्म की कास्ट

संजय दत्त के अलावा फिल्म की दमदार स्टारकास्ट में अमित साध, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी, नीतू चंद्रा और नमाशी चक्रवर्ती अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. आखिरी सवाल का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वरंग ने किया है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?

इस फिल्म का निर्माण निखिल नंदा और संजय दत्त ने किया है, जबकि पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे और उज्ज्वल आनंद सह-निर्माता हैं. फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले और संवाद उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं. ये फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

'खलनायक रिटर्नस' में भी धमाल मचा रहे संजय दत्त

वहीं संजय दत्त अपकमिंग फिल्म 'खलनायक रिटर्नस' में नजर आने वाले हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज भी हो गया. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.

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