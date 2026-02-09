ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल बाद एक बार फिर से अभिरा और अरमान का आमना सामना होने वाला है.शो में देखने को मिला कि अभिरा की बेटी मुक्ति को उसके ड्रीम स्कूल में एडमिशन मिल चुका है. वहीं, अब अभिरा फीस को लेकर परेशान होती हुई दिखाई दे रही है.

दूसरी तरफ अरमान से मिलने के लिए मेहर आती है और माइरा के एडमिशन के लिए बात करती है.वो एक बेस्ट स्कूल में मायरा का एडमिशन करवा देती है,इसके बारे में जान अरमान बेहद खुश होता है.इधर, अभिरा अपनी बेटी मुक्ति की स्कूल फीस और खर्चों का हिसाब लगाती है तो साल का 7.50 लाख रुपये के आस-पास बैठता है.

अभिरा की डायरी की फोटो क्लिक करेगा मुक्ति का दोस्त

इस बात को सुन जानकी काकी के होश उड़ जाते हैं.ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने को मिलेगा कि मुक्ति का दोस्त आकर अभिरा की डायरी का फोटो क्लिक कर लेता है.वहीं, अरमान घर पहुंचकर विद्या और माइरा के नए स्कूल और हॉस्टल के बारे में बताया है.

वैसे तो विद्या इसके लिए मना करती है, लेकिन अरमान नहीं मानता है. उसके बाद अकेले में अरमान बहुत रोता है कि वो माइरा के बिना कैसे रहेगा.अभिरा भी दूसरी तरह टेंशन में रहती है कि वो पैसे कैसे जोड़ेगी और इस वजह से वो ब्याज पर पैसे लेने का फैसला करती है.

अभिरा भगवान को याद करती है कि कैसे उसे छोटी-छोटी चीजों के लिए पैसों की किल्लत देखी है. वो मुक्ति और अपने पुराने दिनों को याद करती है.शो में आगे देखने को मिलेगा कि मुक्ति अपने स्कूल की फीस जानकर हैरान हो जाएगी और स्कूल ना जाने का फैसला करेगी.

अगले दिन ब्रेकफास्ट पर पोद्दार परिवार के सभी लोग मिलते हैं.उसी दौरान मदन से कृष कहता है कि उसने अरमान को सुनाकर अच्छा नहीं किया. तभी तान्या अपनी राय देते हुए अरमान और कृष को गलत बता देती है. तान्या पर संजय और काजल भड़क पड़ती है क्योंकि तान्या के कृष को अपनी कंपनी ने नौकरी नहीं दी बल्कि मनोज को 8 साल जॉब ऑफर की.

काजल इस बहस में दुखी होकर बोल देती है कि अरमान उसके बेटे कृष को अपने आगे पीछे नाचता है.कहानी का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ. इसके बाद मायरा को सभी लोग होस्टल जाने की बात बताते हैं और मायरा को किसी तरह मना लेते हैं.

ये भी पढ़ें:-'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी