सारा खान और कृष पाठक इन दिन लेंगे सात फेरे, पिता सुनील लहरी भी होंगे शामिल?
बिदाई फेम सारा खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. अब वो अपने पति कृष पाठक के संग जल्द ही रीति-रिवाज के साथ शादी करने वाली हैं. उन्होंने वीडियो शेयर कर इसकी अनाउंसमेंट की है.
टीवी एक्ट्रेस सारा खान और कृष पाठक के ग्रैंड वेडिंग का इंतजार अब खत्म हो गया. क्योंकि, कपल ने शादी की डेट ऑफिशियल तौर पर घोषित कर दी है. दोनों 5 दिसंबर को सात फेरे लेंगे और जीवनभर एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा करेंगे. कपल ने सोशल मीडिया पर रोमांटिक वीडियो शेयर कर अपने रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने की जानकारी दी है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
सारा और कृष ने प्री-वेडिंग शूट का वीडियो शेयर कर गुड न्यूज दी है. वीडियो में लिखा है- दो धर्मों का मिलन, एक प्यार. इन्हें प्यार हो गया. दोनों शहर के अलग-अलग खूबसूरत लोकेशन्स पर एक दूसरे में डूबे नजर आए. कभी मंदिर तो कभी मस्जिद के आगे दोनों ने पोज दिए.
वेडिंग डेट का किया खुलासा
प्री-वेडिंग शूट में सारा हरे लहंगे में काफी खूबसूरत लगीं तो वहीं कृष ने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था.वीडियो में सारा और कृष बेहद खुश दिखाई दिए, दोनों अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे.वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- कसम 5 दिसंबर 2025 को ली जाएंगी.
सारा ने जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, वैसे ही लोगों ने कॉमेंट्स की बौछार करनी शुरू कर दी. फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने उन्हें बेस्ट विशेज दीं.आपको बता दें कि सारा और कृष पहले कोर्ट मैरिज कर चुके हैं. इस कपल ने अक्तूबर में इंटरफेथ मैरिज की थी.
अपनी शादी की घोषणा करते हुए कपल ने बताया कि वो एक साथ से डेट कर रहे थे. उसके बाद साथ रहने का फैसला किया. सारा की कोर्ट मैरिज शादी वाली फोटो में उनके पति कृष पाठक की मां भारती पाठक नजर आई थीं.मालूम हो कृष टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं.
कृष जब महज 9 महीने के थे तब ही उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था. उन्हें उनकी मां ने सिंगल मदर के तौर पर पाल-पोष कर बड़ा किया है. कृष अपनी मां के बेहद करीब हैं. ऐसे में वो अपनी मां के सरनेम का ही इस्तेमाल करते हैं. इसी बीच सबके जेहन में एक और सवाल है कि क्या कृष की शादी में उनके पिता सुनील लहरी भी शामिल होंगे.
Source: IOCL