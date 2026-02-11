ये रिश्ता क्या कहालाता है को टीआरपी लिस्ट में टॉप पर लाने के लिए मेकर्स खूब मेहनत कर रहे हैं. इतना ही नहीं मेकर्स ने शो में लीप भी दिखाया दिया है, जिससे इसकी रेटिंग सुधर जाए. शो में अब देखने को मिल रहा है कि अरमान और अभिरा आठ साल पहले अलग हो चुके हैं.

दोनों एक-एक बेटी के संग रह रहे हैं.अभिरा जहां वाणी के संग रहती है, तो वहीं अरमान माइरा की परवरिश कर रहा है. वहीं, अभिरा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है तो अरमान की बेटी को स्कूल से बार-बार निकाल दिया जा रहा है. अब अभिरा की बेटी जिस हॉस्टल में जाने वाली है, वहीं अरमान की बेटी भी जाएगी.

वाणी पर गुस्सा करती है अभिरा

शो के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वाणी एक गाड़ी पंचर कर देती है. जब उसकी मां उससे पूछती है तो वो बता देती है.इस बात को सुन वाणी पर अभिरा बेहद गुस्सा करती है. इसी दौरान अरमान का ड्राइवर वहां पहुंचता है और जल्दी से गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है.

ऐसे में अभिरा गाड़ी को ठीक करने पहुंचती है और उसकी हालत देख परेशान हो जाती है. हालांकि, वो अरमान से अभी भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो फोन पर बात कर रहा होता है. ऐसे में अभिरा गाड़ी को अपने साथ ले जाती है.इस बीच अरमान उसके गैरेज में जाता है, लेकिन वो गाड़ी ठीक कर रही होती है तो उस पर ध्यान नहीं देती है.

अभिरा के बारे में पूछती है प्रिंसिपल

उसके बाद अरमान अपनी बेटी माइरा के स्कूल में जाता है. जहां, प्रिंसिपल उससे अभिरा के बारे में पूछती है, जिसे पहले तो वो टालता है फिर कहता है कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई है. इसी वजह से माइरा ट्रॉमा में है. वो प्रिंसिपल से कहता है कि प्लीज आप स्कूल के टीचर्स और बच्चों से बोल दीजिए कि उसके सामने उसकी मां का जिक्र ना करें.

इस पर प्रिंसिपल कहती हैं कि मैं टीचर से बात करूंगी, लेकिन हर बच्चे को कंट्रोल कर पाना वो हमारे वश में नहीं है.माइरा को अपने ट्रॉमा से खुद डील करना होगा, वरना एडमिशन नहीं दे पाएंगे.इसी बीच अरमान अपनी गाड़ी के लिए अभिरा के पास फोन करता है. वो उसे खूब खरी-खोटी सुनाता है. अभिरा पहचान जाती है कि ये अरमान है और वो गाड़ी उसी की है. अरमान की आवाज सुन अभिरा दंग रह जाती है.

