साल 2025 एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए बेहद खास रहा. इस पूरे साल टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रियलिटी शोज ने दर्शकों को भरपूर ड्रामा का मजा दिया. इन रियलिटी शोज में कभी घर के अंदर रिश्तों की परीक्षा हुई, तो कहीं मंच पर सुर और ताल ने दिल जीत लिया. किसी शो में रणनीति सबसे बड़ा हथियार बनी, तो कहीं मेहनत ने जीत दिलाई.इस साल की खास बात यह रही कि दर्शकों ने सिर्फ शोर-शराबे को नहीं, बल्कि सच्चाई और हुनर को भी खुलकर सराहा. यही वजह है कि इस साल के रियलिटी शो विजेताओं के हाथ जीत की ट्रॉफी लगी.

इस साल इन रियलिटी शोज ने जीता दिल

1. बिग बॉस 19

टीवी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शो 'बिग बॉस 19' इस साल भी सुर्खियों में छाया रहा. हर सीजन की तरह इस बार भी शो में दोस्ती, दुश्मनी, बहस और भावनाओं का तूफान देखने को मिला, लेकिन इन सबके बीच जो नाम सबसे अलग चमका, वह था गौरव खन्ना का. गौरव ने पूरे सीजन में खुद को शांत रखा. उन्होंने झगड़ों से दूरी बनाई और हर टास्क को समझदारी से खेला. दर्शकों को उनकी यही सादगी और अलग अंदाज पसंद आया. ग्रैंड फिनाले में जब सलमान खान ने उनके नाम का ऐलान किया, तो हर कोई खुशी से झूम उठा. गौरव को ट्रॉफी के साथ, इनाम के तौर पर राशि और लग्जरी कार भी मिली.



2. इंडियन आइडल 15

संगीत की दुनिया में 'इंडियन आइडल 15' ने साल 2025 को एक नई आवाज दी. इस शो की विजेता बनीं मानसी घोष की गायिकी में गहराई और सादगी दोनों नजर आई. मानसी ने हर राउंड में खुद को साबित किया और मुश्किल गानों को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश किया. उनकी आवाज में भावनाएं इतनी साफ झलकती थीं कि शो को देख रहे दर्शक खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगते थे. जजों ने भी कई बार उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उनमें एक सच्ची सिंगर की आत्मा है. ट्रॉफी जीतने के बाद मानसी के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री के रास्ते खुले और उनका सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया.



3. सुपर डांसर चैप्टर 5

डांस रियलिटी शोज की बात करें तो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' ने इस साल इतिहास रच दिया. इस शो का फिनाले बाकी सभी सीजन्स से अलग रहा, क्योंकि पहली बार दो विजेताओं का ऐलान किया गया. आध्याश्री उपाध्याय और सुकृति पॉल, दोनों ने मेहनत, लगन और शानदार परफॉर्मेंस से जीत हासिल की. दोनों का डांस स्टाइल अलग था, लेकिन अपने-अपने स्टाइल में दोनों ही माहिर थीं. जब दोनों के नाम विजेता के तौर पर घोषित हुए, तो यह पल सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शो के लिए यादगार बन गया.



4. द ट्रेटर्स इंडिया

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर साल 2025 का सबसे दिलचस्प और दिमाग घुमाने वाला शो 'द ट्रेटर्स इंडिया' रहा. करण जौहर ने इस शो को होस्ट किया. शो के हर एपिसोड ने दर्शकों को चौंकाया. उर्फी जावेद और निकिता लूथर की जोड़ी ने सोच, सही समझ और सही समय पर फैसला लेकर जीत हासिल की. दोनों ने भरोसे और शक के बीच संतुलन बनाकर रखा और आखिरी ट्रेटर्स को पहचानकर बाहर कर दिया. शांत दिमाग और सही रणनीति ने उन्हें शो का विजेता बना दिया.



5. राइज एंड फॉल

एक और ओटीटी रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' ने भी साल 2025 में खास पहचान बनाई. इस शो का कॉन्सेप्ट सत्ता और संघर्ष के इर्द-गिर्द था. अशनीर ग्रोवर की सख्त मेजबानी में अर्जुन बिजलानी ने अपनी अलग छाप छोड़ी. अर्जुन ने शो की शुरुआत एक आम खिलाड़ी के तौर पर की, लेकिन धीरे-धीरे अपनी सोच, रणनीति और नेतृत्व क्षमता से वह आगे बढ़ते गए. फिनाले में उनकी जीत ने इस शो को एक मजबूत और यादगार विजेता दिया.