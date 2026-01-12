कौन हैं माही विज के करीबी दोस्त नदीम नदज? सलमान खान से भी है खास रिश्ता

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली अब अलग हो गए है. 14 साल से शादीशुदा इस कपल ने ऐलान किया कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया. इस ऐलान के बाद माही विज ने एक खास शख्स के साथ पोस्ट शेयर की. पोस्ट में उन्होंने उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है. लोग इस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं.

माही विज ने नदीम के साथ शेयर की फोटो

माही विज ने हाल ही में इंस्टाग्रम पर एक शख्स के साथ पोस्ट शेयर की हैं. वह कोई और नहीं बल्कि उनके दोस्त नदीम नदज हैं. पोस्ट में माही अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम नदज को केक खिलाती नजर आ रही हैं. इस तस्वीर के साथ माही ने कैप्शन में लिखा, 'जिसे मैंने चुना है, वो संयोग से नहीं, बल्कि दिल से चुना है. तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.' यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

कौन हैं नदीम नदज?

नदीम एक मीडिया प्रोफेशनल और प्रोड्यूसर हैं, जो सलमान खान टेलीविजन (एसकेटीवी) से जुड़े हुए हैं. उन्होंने इस बैनर के तहत कई टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया है. पिछले कुछ सालों में, नदीम ने सलमान खान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी बनाया है. उनकी दोस्ती 2023 में तब सामने आई जब सलमान खान ने नदीम को उनके जन्मदिन पर पब्लिकली विश किया. अपने मैसेज में, एक्टर ने नदीम को अपना 'सबसे करीबी और सबसे पुराना दोस्त' बताया. इस पोस्ट के बाद से वह सलमान खान के करीबी लोगों में गिने जाने लगे.

बता दें, माही और जय की शादी साल 2011 में हुई थी. 2017 में, उन्होंने दो बच्चों, खुशी और राजवीर को गोद लेकर अपने परिवार को बढ़ाया. दो साल बाद, 2019 में, उन्होंने अपनी बेटी तारा का स्वागत किया. अलग होने के बावजूद, दोनों कलाकार साथ मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.