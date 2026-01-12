5 साल की हुईं अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका, एक्ट्रेस बोलीं- 'उस वर्जन में वापस नहीं जाना चाहती जो तुम्हें नहीं जानता'
Anushka Sharma Post: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका पांच साल की पूरी हो गई. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी बेटी के लिए सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला एक पोस्ट शेयर किया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पिछले 7 सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं. फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने लाइमलाइट से भी दूरी बना ली है. वो लंदन में अपने पति विराट कोहली और बच्चों के साथ चकाचौंध से दूर जिंदगी बिता रही हैं. अनुष्का सोशल मीडिया पर भी कम एक्टिव हैं. वो अपने बच्चों को भी लाइमलाइट से दूर रखती हैं और उनकी फोटोज शेयर करने से बचती हैं. हालांकि, कभी-कभार वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने से नहीं हिचकिचाती हैं. हाल ही में अनुष्का ने अपनी बेटी वामिका कोहली के बर्थडे पर एक प्यारा पोस्ट शेयर किया है.
अनुष्का शर्मा का प्यार भरा पोस्ट
11 जनवरी 2026 को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका 5 साल की हो गई. बेटी के बर्थडे पर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट को रीशेयर किया है जो मदरहुड की खूबसूरत जर्नी को जाहिर करता है. इस पोस्ट में लिखा गया, 'मां बनना आपको उन तरीकों से बदल देता है जो मायने रखते हैं. आपको पहले जैसा रहने की जरूरत नहीं है.' पोस्ट में लिखा गया कि मदरहुड को खुद को बदलने दें.
इस पोस्ट से अनुष्का शर्मा खुद को रिलेट करती हैं. उन्होंने बेटी के बर्थडे पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उनकी बेटी उनके लिए कितनी अहमियत रखती हैं. एक्ट्रेस ने इसे रीशेयर करते हुए लिखा, 'मैं अपने उस वर्जन में वापस नहीं जाना चाहती जो तुम्हें नहीं जानता था, मेरी बच्ची. 11 जनवरी 2021.' अनुष्का का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं जिसपर फैंस प्यार लुटा रहे हैं.
