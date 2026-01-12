अनुष्का शर्मा का प्यार भरा पोस्ट

11 जनवरी 2026 को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका 5 साल की हो गई. बेटी के बर्थडे पर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट को रीशेयर किया है जो मदरहुड की खूबसूरत जर्नी को जाहिर करता है. इस पोस्ट में लिखा गया, 'मां बनना आपको उन तरीकों से बदल देता है जो मायने रखते हैं. आपको पहले जैसा रहने की जरूरत नहीं है.' पोस्ट में लिखा गया कि मदरहुड को खुद को बदलने दें.

इस पोस्ट से अनुष्का शर्मा खुद को रिलेट करती हैं. उन्होंने बेटी के बर्थडे पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उनकी बेटी उनके लिए कितनी अहमियत रखती हैं. एक्ट्रेस ने इसे रीशेयर करते हुए लिखा, 'मैं अपने उस वर्जन में वापस नहीं जाना चाहती जो तुम्हें नहीं जानता था, मेरी बच्ची. 11 जनवरी 2021.' अनुष्का का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं जिसपर फैंस प्यार लुटा रहे हैं.

