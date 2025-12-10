गौरव कपूर कौन हैं? नेटवर्थ कितनी है? कृतिक कामरा के बॉयफ्रेंड के बारे में जानें सब कुछ
कृतिका कामरा इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस गौरव कपूर को डेट कर रही हैं, जिसका उन्होंने हिंट भी दिया है.
टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग जलवा बिखेरने वाली कृतिका कामरा इन दिनों गौरव कपूर संग रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस बारे में हिंट दिया है.चलिए जानते हैं कि आखिर ये गौरव कपूर हैं कौन,जिनको कृतिका कामरा डेट कर रही हैं और उनकी नेटवर्थ क्या है.
बता दें कृतिका के बॉयफ्रेंड गौरव कपूर बेहद ही पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं. गौरव का नाम क्रिकेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है. वो एक टीवी होस्ट, क्रिकेट प्रेजेंटर और कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर हैं. दऱअसल, उन्हें अक्सर क्रिकेटर्स से बात करते और इंटरव्यू लेते हुए देखा जाता है.
फिल्मों में नजर आ चुके हैं गौरव कपूर
गौरव कपूर टॉक शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' को होस्ट करते हुए नजर आते हैं. गौरव ने आईपीएल के दौरान 'एक्स्ट्रा इनिंग्स टी 20' नाम के शो से बतौर होस्ट अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. इससे पहले गौरव बतौर वीजे और आरजे काम कर चुके हैं. गौरव कपूर को फिल्मों में भी देखा जा चुका है.
उन्होंने 'डरना मना है', 'अ वेडनसडे', राम गोपाल वर्मा की 'आग', 'अगली और पगली', 'क्विक गन मुरुगन', 'चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस', 'काय पो चे', 'बैड लक गोविंद' जैसी फिल्मों में काम किया है. क्रिकेट और फिल्मों के अलावा उन्होंने मूवी रिव्यू शो और कई बड़े अवॉर्ड समारोह भी होस्ट किए हैं.
उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसी से आता है. इसके अलावा गौरव ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं और पॉडकास्टिंग की दुनिया में भी सक्रिय हैं. इन सभी स्त्रोतों के जरिए गौरव की नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपये से 65 करोड़ रुपये के बीच बन चुकी है. गौरव कपूर 44 साल के हो चुके हैं और तलाकशुदा हैं. उन्होंने 2014 में एक्ट्रेस और मॉडल किरत भट्टल संग शादी की थी. हालांकि, शादी के कुछ साल बाद यानी 2021 में उन्होंने तलाक ले लिया. अब उन्हें कृतिका कामरा के साथ अक्सर स्पॉट किया जाता है.
