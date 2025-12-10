हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'ये है मोहब्बतें' फेम करण पटेल को मिला बड़ा ब्रेक, अंडरवर्ल्ड डॉन के रोल में आएंगे नजर

'ये है मोहब्बतें' में रमन भल्ला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाले करण पटेल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, वो पिछले कई सालों से छोटे पर्दे से दूर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Dec 2025 06:01 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स हैं जो एक वक्त पर खूब नेम और फेम कमाते हैं. हालांकि, उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आता है, जब उनके पास कोई काम नहीं होता. ऐसा ही कुछ टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले करण पटेल के साथ भी हो चुका है.

हालांकि, इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसे जानकर उनके फैंस खुशी से उछल पड़ेंगे. दरअसल, करण पटेल अब टीवी पर धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. टेली चक्कर के अनुसार, करण पटेल को बड़ा ब्रेक मिला है. इस बार एक्टर बेहद ही धांसू अंदाज में टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं.

अपने अपकमिंग टीवी शो में करण पटेल अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका में नजर आएंगे. अपकमिंग टीवी शो में करण एक दम गुस्सैल और पॉवरफुल अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका निभाने वाले हैं, जो उनके द्वारा निभाए गए अभी तक के बाकी सभी कैरेक्टर से एकदम अलग होगा.

कई सालों से टीवी से दूर हैं एक्टर

ये करण पटेल का बेहद ही बोल्ड डिसीजन बताया जा रहा है. इस ब्रेकिंग अपडेट ने फैंस के उत्साह को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. एक्टर के फैंस उन्हें एक नए अंदाज में छोटे पर्दे पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. आपको बता दें पिछले कई सालों से एक्टर किसी भी शो में नजर नहीं आए हैं.

 
 
 
 
 
हालांकि, एक वक्त था जब ये है मोहब्बतें सीरियल के लिए वो 1.5 लाख रुपये जैसी मोटी रकम लिया करते थे.आपको बता दें कसौटी जिंदगी की 2 के लिए एक्टर ने 3 लाख रुपये प्रति एपिसोड चार्ज किया था. वहीं, खतरों के खिलाड़ी 10 के लिए उन्होंने 5-6 लाख रुपये चार्ज किए थे.

रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से एक्टर में घमंड आ गया था और वो खुद को टीवी का सुपरस्टार मान बैठे थे. सेट पर भी वो अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे, जिसके वजह से लोग उनके संग काम करने से डरा करते थे. इस दौरान एक्टर को नशे की लत भी लग गई थी. ऐसे में उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स अपने हाथ से गंवा दिए. इतना ही नहीं करण को नशे में डूबे देख लोगों ने उन्हें काम तक देना बंद कर दिया. अब पिछले 6 सालों से वो घर पर बैठे थे. हालांकि, अब वो वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

ये भी पढ़ें:-पंजाबी या कायस्त नहीं इस धर्म से ताल्लुक रखती हैं गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला, सच जान रह जाएंगे हैरान

 

Published at : 10 Dec 2025 06:01 PM (IST)
