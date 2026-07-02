'गले मिल यार...' जब 'जेठालाल' के फैन बन गए गोविंदा, ऐसे की थी एक्टर की तारीफ

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एक ऐसा शो है जिसे हर कोई काफी पसंद करता है. बीते 18 सालों से ये शो टीवी की दुनिया में राज कर रहा है और जल्द ही इसे 19 साल पूरे होने जा रहे है. शो के सभी कलाकार दर्शकों के बीच खास पहचान रखते हैं. शो के सबसे बड़े कलाकार के तौर पर दिलीप जोशी पहचाने जाते हैं. दिलीप शो में जेठालाल का किरदार निभाते हैं. हर कोई उनकी तारीफ करता है और गोविंदा जैसे सुपरस्टार भी कई सालों पहले उनकी तारीफ कर चुके हैं.

जब गोविंदा बने 'जेठालाल' के फैन

दिलीप जोशी ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी छाप छोड़ी है. कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके दिलीप ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत से पहले कई सीरियल्स में भी काम किया था. वो सीरियल 'क्या बात है' में भी काम कर चुके हैं. इसमें उन्होंने साउथ इंडियन कैरेक्टर प्ले किया था.

ये भी पढ़ें: श्रेष्ठा अय्यर से लेकर मालती चाहर तक, ग्लैमर की दुनिया में कदम रख रही हैं इंडियन क्रिकेटर्स की बहनें

दिलीप ने एक बार एक्टर और होस्ट शेखर सुमन के शो पर गोविंदा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया था. उन्होंने कहा था, 'गोविंदा के साथ का मेरा अद्भुत किस्सा है. मैं कमालिस्तान में शूटिंग करके घर पर आ रहा था और तभी गोविंदा जी वहां से किसी और शूटिंग के लिए जा रहे थे. तभी मैंने 'हीरो नंबर 1' देखी थी. मुझे पता नहीं क्या हुआ मैं उनके पास गया औ कहा सर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो. आपकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है और मैं आपका फैन हूं. उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा- हां. फिर कहा एक मिनट. अरे तुम तो वो ही हो ना जो साउथ इंडियन का रोल करते हो रमेश सिप्पी के सीरियल में. अरे यू आर वेरी गुड. गले मिल यार.'

दिलीप जोशी की फिल्में और सीरियल

दिलीप जोशी ने सलमान खान की फिल्मों मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के अलावा खिलाड़ी 420, फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी, क्या दिल ने कहा और हमराज जैसी फिल्मों में भी काम किया है. वहीं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और क्या बात है के अलावा हम सब बाराती, शुभ मंगल सावधान, ये दुनिया है रंगीन जैसे सीरियल्स का भी हिस्सा रहे.

ये भी पढ़ें: अक्षय कुमार ने फरीदा जलाल और किरण कुमार का जताया आभार, शेयर किया इमोशनल पोस्ट