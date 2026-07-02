'गले मिल यार...' जब 'जेठालाल' के फैन बन गए गोविंदा, ऐसे की थी एक्टर की तारीफ

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'गले मिल यार...' जब 'जेठालाल' के फैन बन गए गोविंदा, ऐसे की थी 'तारक मेहता...' एक्टर की तारीफ

'गले मिल यार...' जब 'जेठालाल' के फैन बन गए गोविंदा, ऐसे की थी 'तारक मेहता...' एक्टर की तारीफ

'तारक मेहता...' में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी की एक्टिंग की कभी गोविंदा जैसे सुपरस्टार ने भी तारीफ की थी. दिलीप ने खुद गोविंदा से मुलाकात का मजेदार किस्सा एक शो पर शेयर किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Jul 2026 05:32 PM (IST)
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एक ऐसा शो है जिसे हर कोई काफी पसंद करता है. बीते 18 सालों से ये शो टीवी की दुनिया में राज कर रहा है और जल्द ही इसे 19 साल पूरे होने जा रहे है. शो के सभी कलाकार दर्शकों के बीच खास पहचान रखते हैं. शो के सबसे बड़े कलाकार के तौर पर दिलीप जोशी पहचाने जाते हैं. दिलीप शो में जेठालाल का किरदार निभाते हैं. हर कोई उनकी तारीफ करता है और गोविंदा जैसे सुपरस्टार भी कई सालों पहले उनकी तारीफ कर चुके हैं.

जब गोविंदा बने 'जेठालाल' के फैन

दिलीप जोशी ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी छाप छोड़ी है. कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके दिलीप ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत से पहले कई सीरियल्स में भी काम किया था. वो सीरियल 'क्या बात है' में भी काम कर चुके हैं. इसमें उन्होंने साउथ इंडियन कैरेक्टर प्ले किया था.

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दिलीप ने एक बार एक्टर और होस्ट शेखर सुमन के शो पर गोविंदा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया था. उन्होंने कहा था, 'गोविंदा के साथ का मेरा अद्भुत किस्सा है. मैं कमालिस्तान में शूटिंग करके घर पर आ रहा था और तभी गोविंदा जी वहां से किसी और शूटिंग के लिए जा रहे थे. तभी मैंने 'हीरो नंबर 1' देखी थी. मुझे पता नहीं क्या हुआ मैं उनके पास गया औ कहा सर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो. आपकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है और मैं आपका फैन हूं. उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा- हां. फिर कहा एक मिनट. अरे तुम तो वो ही हो ना जो साउथ इंडियन का रोल करते हो रमेश सिप्पी के सीरियल में. अरे यू आर वेरी गुड. गले मिल यार.'

 
 
 
 
 
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दिलीप जोशी की फिल्में और सीरियल

दिलीप जोशी ने सलमान खान की फिल्मों मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के अलावा खिलाड़ी 420, फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी, क्या दिल ने कहा और हमराज जैसी फिल्मों में भी काम किया है. वहीं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और क्या बात है के अलावा हम सब बाराती, शुभ मंगल सावधान, ये दुनिया है रंगीन जैसे सीरियल्स का भी हिस्सा रहे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Dilip Joshi Govinda
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