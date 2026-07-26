'हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता', आमिर खान की तीसरी शादी पर बोलीं हिना खान और रुबीना दिलैक

सुपरस्टार आमिर खान पिछले कुछ समय से अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी पर्सनल पर हाल ही में शो 'द पॉइंट ऑफ व्यू' में रुबीना दिलैक और हिना खान के बीच दिलचस्प बहस देखने को मिली. हिना खान का कहना था कि आज भी हमारे समाज में एक से ज्यादा शादियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता.

आमिर खान की तीसरी शादी किया कमेंट

रुबीना दिलैक के टॉक शो 'द पॉइंट ऑफ व्यू' के लेटेस्ट एपिसोड में हिना खान और रुबीना ने आमिर खान की पर्सनल लाइफ पर खुलकर चर्चा की. इस दौरान उनके साथ हिना के पति रॉकी जायसवाल और रुबीना के पति अभिनव शुक्ला भी मौजूद थे. बातचीत का टॉपिक था कि क्या किसी सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ का असर उसके प्रोफेशनल करियर और फिल्मों पर पड़ता है.

चर्चा के दौरान रॉकी जायसवाल ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर हो रही आलोचना का जिक्र किया और सभी से उनकी राय पूछी. इस पर रुबीना दिलैक ने कहा कि किसी सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ का असर कई बार उसकी फिल्मों और करियर पर पड़ सकता है. वहीं, हिना खान ने अलग राय रखते हुए कहा कि किसी एक्टर की पसंद या फैसलों का उसके प्रोफेशनल काम और सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती

'आमिर खान की कोई भी फिल्म नहीं चलनी चाहिए'

हिना खान ने कहा, 'अगर ऐसा है, तो आमिर खान की कोई भी फिल्म नहीं चलनी चाहिए.' इस पर रुबीना दिलैक ने जवाब दिया कि आमिर खान की पर्सनल लाइफ कभी किसी बड़े विवाद में नहीं रही. हालांकि, हिना खान इससे सहमत नहीं दिखीं. उन्होंने आमिर खान की गौरी स्प्रैट से कथित तीसरी शादी का जिक्र करते हुए कहा, 'ये क्या कोई कम विवाद है?'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हिना खान ने कहा, 'एक आम इंसान यही सोचेगा ना कि यार, फिर से शादी कर रहा है? इसे भी छोड़ दिया?' इस पर रुबीना दिलैक ने बीच में टोका और कहा, 'हम जज क्यों कर रहे हैं?'

हिना ने आगे कहा कि आमिर खान ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन लोग अक्सर उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी शादियों की चर्चा करते हैं. हालांकि, हिना और रॉकी जायसवाल ने ये भी साफ किया कि वे आमिर खान की पर्सनल लाइफ या उनके फैसलों पर कोई टिप्पणी या फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि सिर्फ समाज की सोच की बात कर रहे हैं.

हिना खान ने आमिर खान की शादी पर कही ये बात

हिना खान ने आगे कहा, 'मैं उन्हें दोबारा शादी करने के लिए जज नहीं कर रही हूं, लेकिन हमारे समाज में हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता. शादी पर शादी.' इस पर रॉकी जायसवाल ने कहा, 'शादी की बात छोड़िए, हमारे समाज में तो तलाक को भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता.'

हिना ने आमिर खान की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपनी एक्स पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव के साथ आज भी अच्छे रिश्ते रखते हैं. उन्होंने ये भी माना कि समय के साथ समाज की सोच में बदलाव आया है, लेकिन आज भी कई लोग तलाक और एक से ज्यादा शादियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते.

ये भी पढ़ेंः Jugal Hansraj Birthday: लुक्स में शाहरुख-सलमान को देते थे टक्कर, एक साथ साइन की थीं 40 फिल्में, जानें अब कहां हैं जुगल हंसराज?

बता दें, आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. आमिर खान की ये तीसरी शादी है. इससे पहले वो रीना दत्ता और फिर फिल्ममेकर किरण राव से शादी कर चुके हैं. वहीं, गौरी स्प्रैट की भी ये दूसरी शादी है. उनकी पिछली शादी से एक बेटा है.