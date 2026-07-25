#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'जमाई राजा' ने दिलाई पहचान, अब 'रामायण' में लक्ष्मण बन छाएंगे रवि दुबे, कैसी रही जर्नी?

'जमाई राजा' ने दिलाई पहचान, अब 'रामायण' में लक्ष्मण बन छाएंगे रवि दुबे, कैसी रही जर्नी?

टीवी एक्टर रवि दुबे अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. फिल्म 'रामायण' में वो लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कैसे उन्होंने छोटे पर्दे से बॉलीवुड तक का ये मुकाम हासिल किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के पॉपुलर एक्टर रवि दुबे अब बड़े पर्दे पर अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. 'जमाई राजा' से घर-घर में मशहूर हुए रवि, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. आइए जानते हैं टीवी से बॉलीवुड तक उनका सफर कैसा रहा.

रवि दुबे का टीवी करियर
रवि दुबे ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और एड्स से की थी. इसके बाद उन्होंने टीवी शो'स्त्री तेरी कहानी' (2006) से एक्टिंग में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने 'सास बिना ससुराल' और 'जमाई राजा' जैसे पॉपुलर शोज में काम किया. 'जमाई राजा' में सिद्धार्थ खुराना के रोल से वो घर-घर मशहूर हुए. 

उन्होंने 'नच बलिए 5' और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 8' में भी हिस्सा लिया. एक्टिंग के अलावा रवि टीवी शो होस्ट, मॉडल और प्रोड्यूसर भी हैं. कुछ साल पहले उन्होंने पत्नी सर्गुन के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की.

जमाई राजा' ने दिलाई पहचान, अब 'रामायण' में लक्ष्मण बन छाएंगे रवि दुबे, कैसी रही जर्नी?

ये भी पढ़ेंः 'अपने लिखे डायलॉग्स पर शर्म आती है', 'आदिपुरुष' को मनोज मुंतशिर ने बताया जिंदगी की सबसे बड़ी गलती

'रामायण' में लक्ष्मण बन छाएंगे रवि दुबे
साल 2011 में रोमांटिक फिल्म यू आर माय जान से बॉलीवुड में कदम रखा, इसके बाद 2018 में '3 देव' में नजर आए. अब वो बॉलीवुड की मचअवेटेड फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं. फिल्म में वो लक्ष्मण का रोल प्ले करते दिखेंगे.

हाल ही में रामायण के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रवि दुबे की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने कहा था, 'मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया हैं और इतने लोगों से मिला हूं. लेकिन रवि का जो कमिटमेंट हैं, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को भैया और मां सीता के रूप में ही देखा है.' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ravie Dubey (@ravidubey2312)

कब रिलीज होगी रामायण
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी. नितेश तिवारी को निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट इ साल दीवाली के मौके पर आएगा. वहीं दूसरा अगले साल 2027 में रिलीज होगा.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ पैसों के लिए की फिल्म, ऐसे हुआ था 'रामायण' की 'शूर्पणखा' रकुल प्रीत सिंह का डेब्यू

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Ravi Dubey :Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'जमाई राजा' ने दिलाई पहचान, अब 'रामायण' में लक्ष्मण बन छाएंगे रवि दुबे, कैसी रही जर्नी?
'जमाई राजा' ने दिलाई पहचान, अब 'रामायण' में लक्ष्मण बन छाएंगे रवि दुबे, कैसी रही जर्नी?
टेलीविजन
मुनव्वर फारूकी से फलक नाज तक, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे ये टीवी सेलेब्स
मुनव्वर फारूकी से फलक नाज तक, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे ये टीवी सेलेब्स
टेलीविजन
'तुम सबसे बदसूरत औरत हो...' ये कहकर पति दर्शन जरीवाला ने छोड़ा अपरा मेहता का साथ, 44 साल पहले हुई थी शादी
'तुम सबसे बदसूरत औरत हो...' ये कहकर पति दर्शन जरीवाला ने छोड़ा अपरा मेहता का साथ
टेलीविजन
'तीन दिन से सो नहीं पाया, रो रहा हूं,' स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज से सदमे में हैं शेखर सुमन
'तीन दिन से सो नहीं पाया, रो रहा हूं,' स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज से सदमे में हैं शेखर सुमन
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
इंडिया
क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चुनावी मैदान में उतरेगी? प्रेस कान्फ्रेंस में CJP ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चुनावी मैदान में उतरेगी? प्रेस कान्फ्रेंस में CJP ने कर दिया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रयागराज में जश्न के बीच उग्र हुए छात्र, कार में की तोड़फोड़
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रयागराज में जश्न के बीच उग्र हुए छात्र, कार में की तोड़फोड़
क्रिकेट
तिलक-ईशान ने मिलकर ZIM की बॉलिंग को खूब धोया, भारत ने 219 रन बनाकर रचा इतिहास
तिलक-ईशान ने मिलकर ZIM की बॉलिंग को खूब धोया, भारत ने 219 रन बनाकर रचा इतिहास
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
बिजनेस
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
बिजनेस
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
क्रिकेट
Dharmendra Pradhan Resignation: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा- यह छात्रों और...
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा- यह छात्रों और...
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget