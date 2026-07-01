Akshay Kumar Post: अक्षय कुमार ने फरीदा जलाल और किरण कुमार का जताया आभार, शेयर किया इमोशनल पोस्ट
Akshay Kumar Emotional Post: "वेलकम टू द जंगल' की सफलता के बीच अक्षय कुमार का इमोशनल पोस्ट चर्चा में है. उन्होंने पूरी टीम और सीनियर कलाकारों का शुक्रिया अदा किया.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज के बाद लगातार चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच अक्षय कुमार ने एक ऐसा इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस पोस्ट में ऐसी कौन-सी बातें कहीं, जिन्हें पढ़कर फैंस भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही दर्शकों और समीक्षकों दोनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें फिल्म से जुड़े सीनियर कलाकारों फरीदा जलाल और किरण कुमार का शुक्रिया अदा किया. अक्षय ने कहा कि फिल्म की सफलता में उनका आशीर्वाद और अनुभव शामिल है.
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें: मराठी थिएटर गुरु विजया मेहता का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
फिल्म की सफलता पर अक्षय कुमार का इमोशनल पोस्ट
अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो फरीदा जलाल और किरण कुमार के साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में तीनों मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देते दिखाई दे रहे हैं. इसी तस्वीर के साथ अक्षय ने कैप्शन में अपने दिल की बात शेयर की है.
उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'अगर एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, तो ये तस्वीर मेरे लिए लाखों इमोशन्स के बराबर है. 'बड़ी बी' सही कह रही हैं. इस समय जो मैं महसूस कर रहा हूं, उसके सामने धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है.'
फरीदा जलाल और किरण कुमार को कहा शुक्रिया
उन्होंने आगे कहा, 'मैं 'वेलकम टू द जंगल' से जुड़े हर एक व्यक्ति का आभारी हूं, लेकिन खास तौर पर मैं फरीदा जी और किरण सर जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने नतमस्तक हूं. शायद इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी फिल्म को दर्शकों का इतना अपार प्यार मिल रहा है. पूरी टीम की तरफ से आप सभी को प्यार. जय महाकाल.'
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें: धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
'वेलकम टू द जंगल' को मिल रहा दर्शकों का प्यार
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' मशहूर 'वेलकम' फिल्म फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है. इस फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान ने किया है, जबकि इसका निर्माण फिरोज ए. नाडियाडवाला ने किया है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, संजय दत्त, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल और किरण कुमार जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.
ये फिल्म 22 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से ही इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.