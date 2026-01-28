स्प्लिट्सविला X6 की स्टार उर्फी जावेद ने हाल ही में अपने पुराने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने पिंकविला से खास बातचीत में बताया कि उनके एक्स-पार्टनर अक्सर उनके कपड़ों और बातों पर टिप्पणी करते थे. उर्फी ने कहा कि रिश्ते की शुरुआत में वो सामने वाले की बातें मान लेती थीं. लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आ जाता है कि सच्चाई क्या है और क्या सही नहीं.

उर्फी जावेद ने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप पर की बात

उर्फी जावेद अब अपनी जिंदगी की सच्चाई खुलकर सामने रख रही हैं. पिंकविला के लव आज कल सेगमेंट में खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बीते रिश्तों के बारे में बात की. उर्फी ने बताया कि वो ऐसे टॉक्सिक पार्टनर्स के साथ रही हैं, जो उनकी बातों और उनके कपड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे. उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें सुनना पड़ता था कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों पहना, इससे उनकी बेइज्जती हो रही है.

उर्फी के साथ बैठीं निया शर्मा ने भी इस बात से सहमति जताई. निया ने बताया कि उन्हें भी अपने कपड़ों को लेकर कई बार ऐसी ही परेशानी झेलनी पड़ी है. उन्होंने याद किया कि साल 2014 में उनके काम से ज़्यादा चर्चा उनके आउटफिट्स की होने लगी थी. ऑनलाइन आलोचना का असर उनके रिश्तों पर भी पड़ा, जहां पार्टनर्स उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाने लगे थे.

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि ऐसे सवालों पर उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उर्फी जावेद ने खुलकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि रिश्ते की शुरुआत में इंसान प्यार में इतना डूबा होता है कि कई बातों को नजरअंदाज कर देता है. लेकिन जब हनीमून फेज खत्म होता है और सच्चाई सामने आती है, तो समझ आने लगता है कि खुद को बदलने की जरूरत नहीं है.

उन्होनें आगे कहा, ऐसे में मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या सच में उस इंसान के साथ रहना सही है, और यही उलझन आगे चलकर रिश्ते में कई परेशानियां पैदा कर देती है. दोनों ने आगे बताया कि उनके रिश्तों में कई बार झगड़े सिर्फ उनके कपड़ों को लेकर होते थे. उन्हें कई मौकों पर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या रिश्ते में बस यही एक मुद्दा रह गया है.