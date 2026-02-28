हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'दिल, धोखा और डिजायर' के प्रीमियर पर कम्फर्टेबल नहीं थीं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं 'मेरे को-एक्टर्स ओवर एक्साइटेड हो गए थे'

'दिल, धोखा और डिजायर' के प्रीमियर पर कम्फर्टेबल नहीं थीं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं 'मेरे को-एक्टर्स ओवर एक्साइटेड हो गए थे'

Akanksha Chamola Uncomfortable Moment: गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 'दिल धोखा और डिजायर' के प्रीमियर पर बने अनकम्फर्टेबल मोमेंट्स की बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 28 Feb 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

बीते दिनों ही गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला की वेब सीरीज 'दिल धोखा और डिजायर' का प्रीमियर हुआ था. इस दौरान आकांक्षा अपने को-स्टार्स कुंवर अमरजीत सिंह और अली हसन के साथ यहां पहुंची थीं. इस प्रीमियर के दौरान का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें आकांक्षा अपने को-एक्टर्स ेक साथ डांस कर रही थीं. ये डांस वीडियो थोड़ा ज्यादा कोजी हो गया था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को ट्रोल भी होना पड़ा. अब खुद आकांक्षा ने खुलासा किया है कि वो इस दौरान बिलकुल भी कम्फर्टेबल नहीं थीं.

'दिल धोखा और डिजायर' के प्रीमियर में नहीं थीं कम्फर्टेबल
हाल ही में आकांक्षा ने हॉटरफ्लाय के साथ एक पॉडकास्ट किया है. इस दौरान उन्होंने अपने करियर, लाइफ जर्नी, बोल्ड अंदाज, ट्रोल्स, कास्टिंग काउच हर एक मुद्दे पर खुलकर बात की है. इसी दौरान एक्ट्रेस ने अपनी सीरीज के प्रीमियर के दौरान हुए ऑकवर्ड मोमेंट पर भी बात की है और बताया है कि उस दौरान वो बिलकुल भी कम्फर्टेबल नहीं थीं. उन्होंने ये भी कहा कि उनके को-स्टार्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akanksha Chamola (@akankshagkhanna)

क्या बोलीं आकांक्षा?
आकांक्षा से जब पूछा गया कि क्या वो उस डांस में कम्फर्टेबल थी? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, 'क्या कोई लड़की उस सिचुएशन में कम्फर्टेबल हो सकती है?' आगे आकांक्षा ने कहा सच कहूं तो उस ईवेंट के बारे में बात हुई थी. हमें बताया गया था कि एक प्रमोशनल ईवेंट होगा उसमें लाइव ऑडियंस होगी. जब ऑडियंस के सामने ट्रेलर पिले किया गया, तब हमें ऑडियंस से खूब तालियां मिलीं. फिर हमने एक गाना रिलीज किया. हमने अपने प्रमोशन के लिए एक रील शूट की थी, तो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए हमसे कहा गया कि उस रील को यहां रीक्रिएट करें'. 

पहले नहीं बताया डांस करना पड़ेगा
आगे आकांक्षा ने ये भी बताया कि उनकी ड्रेस की वजह से भी वो डांस नहीं कर पा रही थीं. क्योंकि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उन्हें डांस भी करना होगा, ऐसे में वो डांस करते वक्त ज्यादा हिल नहीं पा रही थीं और एक हाथ से ड्रेस पकड़ रही थीं और एक हाथ से डांस कर रही थीं.

'मेरे को-एक्टर्स को सोचना चाहिए था'
आकांक्षा ने इस दौरान अपने को-एक्टर्स के लिए भी कहा कि उन्हें उनके बारे में सोचना चाहिए था. आकांक्षा बोलीं, 'ऑडियंस बहु एंजॉय कर रही थी तो मेरे को-एक्टर्स थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. शायद उन्हें लगा ऑडियंस को एंटरटेन करना है और फिर चीजें थोड़ी हाथ से निकल गईं. वो ये बात पूरी तरह से भूल गए कि आपकी अपने को-एक्टर के प्रति जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप मीडिया और ऑडियंस के सामने हैं.' आगे आकांक्षा ने ये भी साफ किया कि वो अपने को-एक्टर्स के इरादों पर कोई सवाल नहीं उठा रही हैं. लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन दोनों को थोड़ा सोचना चाहिए था.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Dil Dhokha Aur Desire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'दिल, धोखा और डिजायर' के प्रीमियर पर कम्फर्टेबल नहीं थीं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं 'मेरे को-एक्टर्स ओवर एक्साइटेड हो गए थे'
'दिल, धोखा और डिजायर' के प्रीमियर पर कम्फर्टेबल नहीं थीं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं 'मेरे को-एक्टर्स ओवर एक्साइटेड हो गए थे'
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही बनेगी दूसरी अनुपमा, आंखों के सामने प्रेम को इस हालत में देखेगी प्रेरणा के संग
राही बनेगी दूसरी अनुपमा, आंखों के सामने प्रेम को इस हालत में देखेगी प्रेरणा के संग
टेलीविजन
करुणा पांडे से लेकर श्रेनु पारिख तक कैसे मनाते हैं होली का त्योहार? जानें इन टीवी सेलेब्स की कहानी उन्हीं की जुबानी
करुणा पांडे से लेकर श्रेनु पारिख तक कैसे मनाते हैं होली का त्योहार? यहां जानें सबकी कहानी
टेलीविजन
उमराह के दौरान गौहर-जैद ने दिखाई बेटे फरवान की पहली झलक, फैंस ने कमेंट कर लुटाया प्यार
उमराह के दौरान गौहर-जैद ने दिखाई बेटे फरवान की पहली झलक, फैंस ने कमेंट कर लुटाया प्यार
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: भारत से अमेरिका अपना हाथ खींच रहा ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । IOI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
शिक्षा
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget