उमराह के दौरान गौहर-जैद ने दिखाई बेटे फरवान की पहली झलक, फैंस ने कमेंट कर लुटाया प्यार

गौहर ने इस खास पल को शेयर करते हुए लिखा 'अल्लाहुम्मा बारीक. बड़े बेटे को काबा से पहला सलाम करवाया था, तो छोटे का सलाम भी तो बनता है. अ-सलाम-उ-अलैकुम खूबसूरत दुनिया, फरवान की तरफ से. हमारे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम पवित्र भूमि से दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं.'

फैन्स और सेलेब्स ने लुटाया प्यार

फैन्स और सेलेब्स ने गौहर खान और जैद दरबार के छोटे बेटे फरवान की क्यूटनेस पर अपना प्यार जताया. भारती सिंह, सोफी चौधरी और दिव्या अग्रवाल जैसी सेलेब्स ने गौहर की पोस्ट पर कमेंट कर दिल जीता, वहीं फैन्स भी फरवान की क्यूटनेस पर फिदा नजर आए. गौहर ने अपने बड़े बेटे जेहान का फेस भी मदीना में ही फैंस के साथ शेयर किया था.

बता दें, गौहर और जैद की शादी 25 दिसंबर 2020 को मुंबई में हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य शामिल थे. शादी के बाद 2023 में उनका बड़ा बेटा जेहान हुआ और सितंबर 2025 में छोटा बेटा फरवान. गौहर एक मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं वो काम के साथ-साथ अपने बेटों की परवरिश भी बखूबी कर रही हैं.