उमराह के दौरान गौहर-जैद ने दिखाई बेटे फरवान की पहली झलक, फैंस ने कमेंट कर लुटाया प्यार

हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनउमराह के दौरान गौहर-जैद ने दिखाई बेटे फरवान की पहली झलक, फैंस ने कमेंट कर लुटाया प्यार

Gauahar Khan Post: गौहर खान ने रमजान के पवित्र महीने में अपने दोनों बेटों के साथ मक्का पहुंचीं. वहीं पर उन्होंने अपने छोटे बेटे का फेस रिवील किया. फैंस उनकी तस्वीर पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 02:50 PM (IST)
टीवीकी मशहूर एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार ने हाल ही में अपने छोटे बेटे फरवान का फेस फैंस के सामने पहली बार दिखाया. रमजान के पाक महीने में मक्का-मदीना की उमराह ट्रिप के दौरान कपल ने अपने लाडले बेटे की पहली झलक शेयर की, जिसे देखकर फैंस उसकी क्यूटनेस पर दिल हार बैठे हैं. 

गौहर ने रिवील किया बेटे फरवान का फेस
गौहर खान और उनके पति जैद दरबार ने 1 सितंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया था. जन्म के लगभग छह महीने बाद, उन्होंने मदीना से अपने छोटे बेटे फरवान की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की. तस्वीर में गौहर और जैद नन्हे फरवान को गोद में थामे हुए हैं, वहीं उनके बड़े बेटे जेहान की खुशी भी साफ नजर आ रही है.

गौहर ने इस खास पल को शेयर करते हुए लिखा 'अल्लाहुम्मा बारीक. बड़े बेटे को काबा से पहला सलाम करवाया था, तो छोटे का सलाम भी तो बनता है. अ-सलाम-उ-अलैकुम खूबसूरत दुनिया, फरवान की तरफ से. हमारे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम पवित्र भूमि से दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं.'

 
 
 
 
 
फैन्स और सेलेब्स ने लुटाया प्यार
फैन्स और सेलेब्स ने गौहर खान और जैद दरबार के छोटे बेटे फरवान की क्यूटनेस पर अपना प्यार जताया. भारती सिंह, सोफी चौधरी और दिव्या अग्रवाल जैसी सेलेब्स ने गौहर की पोस्ट पर कमेंट कर दिल जीता, वहीं फैन्स भी फरवान की क्यूटनेस पर फिदा नजर आए. गौहर ने अपने बड़े बेटे जेहान का फेस भी मदीना में ही फैंस के साथ शेयर किया था.

बता दें, गौहर और जैद की शादी 25 दिसंबर 2020 को मुंबई में हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य शामिल थे. शादी के बाद 2023 में उनका बड़ा बेटा जेहान हुआ और सितंबर 2025 में छोटा बेटा फरवान. गौहर एक मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं वो काम के साथ-साथ अपने बेटों की परवरिश भी बखूबी कर रही हैं.

Published at : 27 Feb 2026 02:50 PM (IST)
Zaid Darbar Gauahar Khan
Embed widget