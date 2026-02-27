उमराह के दौरान गौहर-जैद ने दिखाई बेटे फरवान की पहली झलक, फैंस ने कमेंट कर लुटाया प्यार

टीवीकी मशहूर एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार ने हाल ही में अपने छोटे बेटे फरवान का फेस फैंस के सामने पहली बार दिखाया. रमजान के पाक महीने में मक्का-मदीना की उमराह ट्रिप के दौरान कपल ने अपने लाडले बेटे की पहली झलक शेयर की, जिसे देखकर फैंस उसकी क्यूटनेस पर दिल हार बैठे हैं.
गौहर ने रिवील किया बेटे फरवान का फेस
गौहर खान और उनके पति जैद दरबार ने 1 सितंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया था. जन्म के लगभग छह महीने बाद, उन्होंने मदीना से अपने छोटे बेटे फरवान की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की. तस्वीर में गौहर और जैद नन्हे फरवान को गोद में थामे हुए हैं, वहीं उनके बड़े बेटे जेहान की खुशी भी साफ नजर आ रही है.
गौहर खान और उनके पति जैद दरबार ने 1 सितंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया था. जन्म के लगभग छह महीने बाद, उन्होंने मदीना से अपने छोटे बेटे फरवान की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की. तस्वीर में गौहर और जैद नन्हे फरवान को गोद में थामे हुए हैं, वहीं उनके बड़े बेटे जेहान की खुशी भी साफ नजर आ रही है.