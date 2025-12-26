हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV TRP List: 'अनुपमा' को झटका, 'ये रिश्ता' का भी बुरा हाल, जानें- टॉप 10 में कौन कौन

TV TRP List: 'अनुपमा' को झटका, 'ये रिश्ता' का भी बुरा हाल, जानें- टॉप 10 में कौन कौन

Tv TRP Report: इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ गई है. अनुपमा को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है. वहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बुरी हालत है. चलिए जानते हैं कौन से शोज बने टॉप 10 ...

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 02:29 PM (IST)
टीवी सीरियल्स को पसंद करने वाले दर्शकों को हर हफ्ते गुरुवार का इंतजार रहता है.इसके पीछे की वजह ये है कि गुरुवार को टीआरपी लिस्ट जारी की जाती है.फैंस के अंदर ये जानने की उत्सुकता रहती है कि कौन सा शो किस नंबर पर है. इस हफ्ते भी लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार भी पिछले हफ्ते की तरह अनुपमा का बुरा हाल है. वहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है की हालत तो बद से बत्तर हो चुकी है.चलिए जानते हैं टॉप 10 में किस सीरियल का कौन सा पोजिशन है...

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

'अनुपमा' को पछाड़ इस बार स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू' थी ने नंबर वन का ताज हासिल कर लिया है. इस शो को 2.0 रेटिंग के साथ फर्स्ट पोजिशन हासिल हुआ है.हाल ही में शो में 6 साल का लीप दिखाया गया है, जिसकी वजह से शो की कहानी बेहद ही मजेदार हो गई है. बेशक तुलसी और मिहिर अलग-अलग हो गए हैं, लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काफी वक्त बाद जाकर अब कुछ नया देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि इस बार शो को नंबर वन का टैग हासिल हुआ है.


TV TRP List: 'अनुपमा' को झटका, 'ये रिश्ता' का भी बुरा हाल, जानें- टॉप 10 में कौन कौनअनुपमा

वहीं, इस बार भी पिछले हफ्ते की तरह ही 'अनुपमा' दूसरे नंबर पर है. इस शो को 2.0 रेटिंग हासिल हुई है.पिछले हफ्ते रुपाली गांगुली के शो को पछाड़ बिग बॉस 19 ने नंबर वन का पोजिशन हासिल किया था. इस बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने अनुपमा को तगड़ी मात दी है.


TV TRP List: 'अनुपमा' को झटका, 'ये रिश्ता' का भी बुरा हाल, जानें- टॉप 10 में कौन कौन
तुम से तुम तक

शरद केलकर और निहारिका चौकसे के शो 'तुम से तुम तक' को बेशक ऑन एयर हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. लेकिन, ये शो लगातार दर्शकों को इंप्रेस करने में कामयाब साबित हो रही है. इस शो ने 1.9 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में नंबर 3 का पोजिशन हासिल किया है.


TV TRP List: 'अनुपमा' को झटका, 'ये रिश्ता' का भी बुरा हाल, जानें- टॉप 10 में कौन कौन

वसुधा

प्रिया ठाकुर स्टारर 'वसुधा' ने टीआरपी लिस्ट में 1.9 रेटिंग के साथ चौथे स्थान हासिल किया है. बता दें पिछले हफ्ते ये शो लिस्ट में नंबर 9 पर था.अब टॉप 5 में अपनी जगह बना चुका है. इसके पीछे की वजह ये है कि शो की स्टोरी फैंस को काफी पसंद आ रही है.


TV TRP List: 'अनुपमा' को झटका, 'ये रिश्ता' का भी बुरा हाल, जानें- टॉप 10 में कौन कौन

गंगा माई की बेटियां

अमनदीप सिद्धू स्टारर 'गंगा माई की बेटियां' टीआरपी लिस्ट में इस बार 1.8 रेटिंग के साथ नंबर 5 पर है.पिछले हफ्ते ये शो नंबर 8 पर था. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब साबित हो रहा है.


TV TRP List: 'अनुपमा' को झटका, 'ये रिश्ता' का भी बुरा हाल, जानें- टॉप 10 में कौन कौन

टॉप 10 में शामिल हैं ये शोज

वहीं, लिस्ट में 1.8 रेटिंग के साथ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने छठे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. पिछले हफ्ते ये शो नंबर 7 पर था. इस बार नंबर सात पर 1.8 रेटिंग के साथ 'उड़ने की आशा-सपनों का सफर' है. ये शो पिछले हफ्ते लिस्ट में नंबर 6 पर था.'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की रेटिंग में पहले से सुधार हुआ है, फिर भी टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाई है.

1.7 रेटिंग के साथ लिस्ट में ये शो नंबर 8 पर है, पिछले हफ्ते नंबर 10 पर था. वहीं, 1.6 रेटिंग के साथ 'उड़ने की आशा' ने नंबर नौ पर अपनी जगह बनाई है. 10 वें नंबर पर इस बार 1.6 रेटिंग के साथ 'लाफ्टर शेफ्स' है. पिछले हफ्ते ये शो नंबर 4 पर था.

Published at : 26 Dec 2025 02:28 PM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Anupama TV TRP Report
Embed widget