हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनNaagin 7 का TRP में महा-धमाका, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को चटाई धूल, 'अनुपमा' की गिरी रेटिंग

Naagin 7 का TRP में महा-धमाका, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को चटाई धूल, 'अनुपमा' की गिरी रेटिंग

दर्शकों को पूरे हफ्ते टीआरपी लिस्ट का इंतजार रहता है. क्योंकि, इससे उन्हें पता चल पाता है कि कौन सा शो लिस्ट में टॉप पर है और किसका बुरा हाल है. चलिए जानते हैं टॉप 10 में कौन से शोज ने जगह बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी सीरियल्स को पसंद करने वाले दर्शक हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट का इंतजार करते हैं. ऐसे में इस हफ्ते भी बार्क ने टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि, इस लिस्ट को देख आप जरूर हैरान रह जाएंगे. क्योंकि, इस बार टीआरपी में काफी उल्ट फेर देखने को मिल रहा है. इसके पीछे की वजह है कि हाल ही में शुरू हुए नागिन 7 ने कई टॉप शोज को मात दे दिया है और नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली है. चलिए एक नजर डालते हैं इस हप्ते की टीआरपी लिस्ट पर..

नागिन 7

एकता कपूर के शो नागिन 7 का हाल ही में प्रीमियर हुआ है. लेकिन, टीवी पर इस शो ने ऐसी धाक जमाई है कि बड़े-बड़े शोज का बेड़ा-गर्क हो गया है. 2.4 रेटिंग के साथ नागिन 7 ने नंबर 1 की पोजिशन पर अपना कब्जा कर लिया है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 इस हफ्ते नंबर 1 से नंबर 2 की पोजिशन पर आ चुका है. जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से शो ने नंबर 1 पर कब्जा कियाहुआ था. लेकिन, इस बार नागिन 7 ने इसे मात दे दिया है. ऐसे में ये शो 2.2 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर आ चुका है.

अनुपमा

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा का टीआरपी लिस्ट में बुरा हाल हो चुका है. कई महीनों तक टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पर रहने वाला ये शो इस हफ्ते तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है. शो को 2.2 रेटिंग मिली है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

तुम से तुम तक

शरद केलकर के शो तुम से तुम तक को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. ये शो इस बार भी 1.9 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में नंबर 4 पर है. आपको बता दें पिछले कई महीनों से ये शो टॉप 5 में बना हुआ है.

वसुधा

टीवी सीरियल की कहानी इन दिनों लोगों को काफी पसंद आ रही है. यही वजह है कि ये शो अब टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में शामिल हो चुका है. वसुधा ने 1.9 रेटिंग के साथ पहली बार 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है.

जानें कौन से शोज को टॉप 10 में मिली जगह

गंगा माई की बेटियां ने इस बार टीआरपी लिस्ट में 1.9 के साथ नंबर छह पर अपनी जगह बनाई है. वहीं, उड़ने की आशा:सपनों का सफर को 1.8 रेटिंग के साथ सातवां स्थान मिला है. लाफ्टर शेफ ने 1.8 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में आठवां स्थान हासिल किया है. वहीं, 1.7 रेटिंग के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है नौवें स्थान पर आ चुका है. उड़ने की आशा 1.6 रेटिंग के साथ टीआऱपी लिस्ट में दशवें नंबर पर है.

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर बमफाड़ एंटरटेनमेंट , रिलीज हुई 'धुरंधर', 'दलदल' सहित ये शानदार फिल्में-सीरीज

Published at : 30 Jan 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Anupama Naagin 7 TV Serial TRP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
शिक्षा
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
हेल्थ
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
यूटिलिटी
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Embed widget