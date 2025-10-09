Tv TRP Report Week 39: हर हफ्ते गुरुवार को टीवी सीरियल्स की 'टीआपी रिपोर्ट' सामने आती है.जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा शो नंबर वन पर है और किसका बुरा हाल रहा. रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' इस बार भी नंबर वन पर है.वहीं, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से लेकर 'बिग बॉस 19' का लिस्ट में एक बार फिर बुरा हाल देखने को मिल रहा है.तो चलिए जानते हैं किन-किन शोज ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है...

अनुपमा- रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' पिछले कई हफ्तों से टीआरपी लिस्ट में नंबर वन के पायदान पर है. इस हफ्ते भी 2.1 रेटिंग के साथ इस शो ने पहले नंबर पर कब्जा किया है. शो में इन दिनों समर का ट्रैक चल रहा है जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2- स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' इन दिनों रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को कड़ी टक्कर दे रहा है. फिर भी नंबर 2 के पायदान से नंबर वन पर नहीं आ पा रहा है.2.0 रेटिंग के साथ पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी नंबर दो पर है.

उड़ने की आशा- टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 'उड़ने की आशा-सपनों का सफर'. इसे टीआरपी लिस्ट में 1.8 रेटिंग मिली है. बता दें पिछले हफ्ते भी ये शो तीसरे पायदान पर ही था.

ये रिश्ता क्या कहलाता है- समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का हाल पिछले कुछ हफ्तों से टीआरपी लिस्ट में ठीक नजर नहीं आ रहा है. पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी ये शो 1.8 रेटिंग के साथ चौथे पायदान पर है.

तुम से तुम तक-शरद केलकर और निहारिका चौकसे के शो 'तुम से तुम तक' का प्रीमियर इसी साल 7 जुलाई को हुआ था. बहुत कम वक्त में ही इस शो ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है.1.7 रेटिंग के साथ पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी ये शो 5वें स्थान पर कायम है.

उड़ने की आशा-कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा का शो ‘उड़ने की आशा’ ने 1.6 रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में छठवां स्थान हासिल किया है.वहीं 1.6 रेटिंग के साथ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सातवें स्थान पर है और 1.5 रेटिंग के साथ वसुधा को 8वां स्थान मिला है.

गंगा माई की बेटियां- अमनदीप सिद्धू और शीजान खान के शो 'गंगा माई की बेटियां' ने 1.4 रेटिंग के साथ टीआरपी की लिस्ट में नौंवा स्थान हासिल किया है. बता दें ये शो सितंबर में ही स्टार्ट हुआ है. वहीं, 'आरती अंजलि अवस्थी' शो को टीआरपी लिस्ट में 1.3 रेटिंग के साथ दसवां स्थान हासिल किया है. इसके अलावा तमाम बज्ज के बाद भी 'बिग बॉस 19' का हाल टीआरपी लिस्ट में अभी बुरा ही है. हालांकि, पहले से रेटिंग में कुछ सुधार हुआ है. पिछले हफ्ते 'बिग बॉस 19' टीआरपी लिस्ट में 20वें स्थान पर था और इस बार 1.2 रेटिंग के साथ चौदहवें स्थान पर पहुंच गया है. लेकिन,जहां टीआरपी टॉप 10 की लिस्ट में 'गंगा माई की बेटियां' जैसे नए शो ने जगह बना ली है, वहीं इतना पॉपुलर रिएलिटी शो होने के बाद भी 'बिग बॉस' काफी पीछे रह गया है.

