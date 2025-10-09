Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: करवाचौथ पर 'तुलसी' को छोड़ मिहिर करेगा नॉयना संग पार्टी, परिधि रचेगी नई साजिश
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी तुलसी, मिहिर, नॉयना और परिधि के ईर्द-गिर्द ही घूम रही है. नॉयना और परिधि मिलकर तुलसी और मिहिर की जिंदगी में जगह घोलना चाह रहे हैं.
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की बेटी परिधि ही उसकी दुश्मन बन चुकी है. परिधि ने कसम खा ली है कि वो अपनी मां और पापा को अलग करके ही रहेगी. वहीं, नॉयना है कि हर हाल में मिहिर को अपना बनाना चाहती है.
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में आपने देखा कि तुलसी को इवेंट में जाने से रोकने के लिए परिधि उसकी साड़ी कैंची से काट देती है. वहीं तुलसी और मिहिर को एक साथ इवेंट में देख नॉयना का खून खौल जाता है. इवेंट में तुलसी की मिहिर खूब तारीफ करता है.
उसके बाद नॉयना अपने घर आकर खूब आंसू बहाती है. अपनी बहन से नॉयना कहती है कि अगर मिहिर उसे नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी. वो बहन को कहेगी कि कैसे भी करके मिहिर को उसके पास बुलाओ. उस दौरान नॉयना को पता चलता है कि अगले दिन करवाचौथ है.
तुलसी रखेगी व्रत
ऐसे में ऩॉयना की बहन मिहिर को फोन करेगी और कहेगी कि उसका बर्थडे है, जिसकी पार्टी होने वाली है. मिहिर पार्टी के लिए हां बोल देता है, नॉयना इस बात को जान खुश हो जाती है.इधर, मिहिर के लिए तुलसी व्रत रखेगी. वो मिहिर को याद दिलवाएगी कि कैसे दोनों एक दूसरे लिए व्रत रखा करते थे.
मिहिर भी पुराने दिनों को याद कर काफी खुश होने वाला है. लेकिन, ये बाद परिधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी.तुलसी को बिना बताए मिहिर बर्थडे पार्टी में चला जाएगा. इधर, तुलसी मिहिर का इंतजार करेगी. नॉयना के संग मिहिर जमकर पार्टी करेगा, ये जानकर तुलसी का दिल टूट जाएगा.
नॉयना का मूड होगा खराब
मिहिर भी करवाचौथ का व्रत रखेगा, जिसे नॉयना तुड़वाने की कोशिश करेगी. अचानक मिहिर को तुलसी की याद आ जाएगी और वो पार्टी से निकल घर चला जाएगा.ऐसे में नॉयना का मूड एक बार फिर खराब हो जाएगा.मिहिर और तुलसी को साथ में करवाचौध सेलिब्रेट करते देख परिधि बौखला जाएगी. वो फिर से मिहिर और तुलसी को अलग करने का प्लान बनाएगी.
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: दूसरी लड़की को बचाने के चक्कर में खुद की बेटी की इज्जत गंवा देगी अनुपमा? राही का होगा बुरा हाल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL