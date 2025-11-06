टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी रेटिंग्स में इस बार एक नए शो की रेटिंग्स बढ़ी हैं. बिग बॉस से लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा तक टॉप 10 में बने हुए हैं. आइए जानते हैं नंबर वन शो कौनसा है.
हर हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं. अब 43वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स आ गई हैं. इस बार किस शो ने बाजी मारी है, आइए जानते हैं. अनुपमा से लेकर बिग बॉस 19 तक फैंस के फेवरेट शोज टॉप 10 में जगह बनाए हुए हैं.
पहले नंबर पर अनुपमा ने बनाई जगह
पहले नंबर पर हमेशा की तरह अनुपमा बना हुआ है. अनुपमा को पछाड़ पाना किसी भी शो के लिए नामुमकिन सा हो गया है. अनुपमा की कहानी, एक्टर्स की एक्टिंग शो को बहुत पसंद आती है. रुपाली गांगुली शो में लीड रोल में हैं. शो में हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है. अभी शो में खूब हंगामा चल रहा है.
दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बना हुआ है. इस शो में भी कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं. शो में दिखाया जा रहा है कि तुलसी के बेटे ने बिना मिहिर की मर्जी के वृंदा के साथ शादी कर ली है. मिहिर इस बात से नाराज है. इसी कारण से मिहिर तुलसी से भी रिश्ता खत्म करने की बात कर रहा है.
View this post on Instagram
- तीसरे नंबर पर शो उड़ने की आशा-सपनों का सफर बना हुआ है. वहीं चौथे नंबर पर तुम से तुम तक है.
- ये रिश्ता क्या कहलाता है चौथे नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है.
- वहीं सातवें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना हुआ है.
- आठवें नंबर पर नया शो गंगा माई की बेटियां आ गया है. पिछले हफ्ते ये शो 10वें नंबर पर था.
- नौवें नंबर पर वसुधा है.
- दसवें नंबर पर बिग बॉस 19 है. सलमान खान का ये शो भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. शो पिछले हफ्ते आठवें नंबर पर था. इस बार शो की टीआरपी में गिरावट हुई है.
- बता दें कि रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा 11वें नंबर पर बना हुआ है. फैंस इस शो को भी काफी पसंद कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL