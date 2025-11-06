एक्ट्रेस रवीना टंडन इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया. रवीना की एक्टिंग और डांसिंग को फैंस बहुत पसंद करते हैं. रवीना टंडन ने फिल्म पत्थर के फूल से डेब्यू किया था. ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी. फिल्म में वो सलमान खान के अपोजिट रोल में थीं. फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी.

अब रवीना ने बताया कि आखिर उन्हें ये फिल्म कैसे मिली थी. उन्होंने इस फिल्म के लिए हां क्यों कहा था. ANI से बातचीत में रवीना ने बताया कि उन्हें पत्थर के फूल से पहले कई फिल्में ऑफर हुई थीं लेकिन उन्होंने फिल्मों को मना कर दिया था.

पत्थर के फूल के लिए रवीना ने क्यों कहा था हां

रवीने ने बताया, 'मैंने पत्थर के फूल साइन करने से पहले 6-7 फिल्मों को मना कर दिया था. पत्थर के फूल को इसीलिए हां कहा क्योंकि फिल्म में सलमान खान थे. मेरे फ्रेंड्स उनसे मिलना चाहते थे तो मैं फिल्म के लिए हां कर दिया था. वो लोग ऐसे थे कि इसको मना मत करना. मैं कॉलेज गई थी और कैंटीन में थी. मैंने कहा कि मुझे अब सलमान खान के अपोजिट फिल्म ऑफर हुई है. सलमान खान उस वक्त बड़े स्टार थे. उन्हें मैंने प्यार किया से बहुत फेम मिला था. पत्थर के फिल्म दूसरी फिल्म थी.'

रवीना ने कहा, 'मेरे दोस्त ऐसे थे कि प्लीज इसे मना मत करना. हम लोग बस तेरी शूटिंग पर आकर बैठेंगे उसके बाद तू फिर वापस फिल्म छोड़ देना तो मैंने कहा ठीक है. तो कर लेते हैं. मैंने हां कर दिया. दो दिन बाद मैं कैमरा फेस कर रही थी. मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी. कोई डांसिंग क्लास, कोई एक्टिंग क्लास नहीं ली. मुझे स्टार बनने के लिए ट्रेन नहीं किया गया था. तो ये नेपोटिज्म नहीं था जिसे लेकर बातें होती हैं जो कि ओवर हाइप हो गया है. आजकल तो पता नहीं बच्चों के लिए क्या-क्या वर्कशॉप है. '