हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को हुआ कैंसर, शांति निकेतन में वापसी नहीं करेगी तुलसी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को हुआ कैंसर, शांति निकेतन में वापसी नहीं करेगी तुलसी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं, जिसे देख दर्शकों का इंट्रेस्ट और भी बढ़ता जा रहा है. शो में जहां तलाक दिखाया जा रहा है, वहीं शादी भी होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक धमाका हो रहा है. शो में अब तक आपने देखा कि नॉयना को मिहिर घर से बाहर कर देता है. उसके बाद से मिताली ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. मिताली अपनी बेटी और पति को छोड़ ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनने चली जाती है.

ऋतिक और मिहिर को जब इस बारे में पता चलता है तो दोनों काफी गुस्सा होते हैं. उसके बाद ऋतिक को मिताली लॉकर चेक करने को कहता है. जब वो लॉकर देखता है तो उसे डिवोर्स के पेपर्स मिलते हैं. गुस्से में ऋतिक भी उन पेपर्स पर साइन कर देता है.

तुलसी और मिहिर करवाएंगे ऋतिक की दूसरी शादी

दूसरी तरफ नॉयना को कैंसर हो चुके है, इस बारे में जानकर वो हैरान रह जाती है. इसी बीच तुलसी के पास मुन्नी आती है और वो कहती है कि मेरे और ऋतिक के बीच कुछ भी नहीं है. इस पर तुलसी कहती है कि मैं जानती हूं.  उसके बाद मिहिर और तुलसी मिलकर दोबारा से ऋतिक की शादी करने की प्लानिंग करते हैं.

मुन्नी से तुलसी इस बारे में बात करती है और मिहिर को बताती है कि उसकी हां है शादी के लिए. उसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं. वहीं, नॉयना कहती है कि तलाक को एक दिन हुए और शादी की तैयारी हो रही है. इस पर मिताली कहती है कि मेरे साथ टिक नहीं पाया ना, मैं उसे उस मेड के साथ भी टिकने नहीं दूंगी.

वहीं, दूसरी तरफ अब अजय और परी के बीच भी नजदीकियां बढ़नी शुरू हो चुकी है. परी अजय से मिलने जाती है. दोनों एक-दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं. इधर, अब घर में ऋतिक और मुन्नी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

इस पर मिहिर को लगता है कि तुलसी एक बार फिर से शांति निकेतन में वापस आएगी. लेकिन, ऐसा नहीं होगा. वो कहती है कि मैं शांति निकितेन नहीं आऊंगी. तुलसी ये भी कहती है कि मुन्नी के पेरेंट्स नहीं है, ऐसे में वो उसकी मां बनकर सारी रस्में निभाना चाहती है.

ये भी पढ़ें:-रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह

 

Published at : 09 Mar 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को हुआ कैंसर, शांति निकेतन में वापसी नहीं करेगी तुलसी
नॉयना को हुआ कैंसर, शांति निकेतन में वापसी नहीं करेगी तुलसी
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की एक गलती पड़ेगी उसी पर भारी, अरमान निकालेगा उसे घर से बाहर
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की एक गलती पड़ेगी उसी पर भारी, अरमान निकालेगा उसे घर से बाहर
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रार्थना की मौत के बाद शो में आएगा बड़ा तूफान, अनुपमा की जिंदगी में बदल जाएगा सबकुछ
प्रार्थना की मौत के बाद शो में आएगा बड़ा तूफान, अनुपमा करेगी अब नई शुरुआत
टेलीविजन
कितने अमीर हैं अनुराग डोभाल? करोड़ों में है UK07 Rider की नेटवर्थ, जानें उनके बारे में सबकुछ
कितने अमीर हैं अनुराग डोभाल? करोड़ों में है UK07 Rider की नेटवर्थ, जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Iran में Israel ने बरसाए बम..मचा दी जबरदस्त तबाही! | Iran Vs US-Israel War Update | Donald Trump
Iran हो रहे ताबड़तोड़ हमले..Mojtaba के Supreme Leader बनते ही भारी तबाही | Iran Vs US-Israel War
Parliament Session: मिडिल ईस्ट संकट पर संसद में टकराव विपक्ष का हंगामा ! | PM Modi | Rahul Gandhi
Iran Israel War News Update : Mojtaba Khamenei पर ट्रंप का बड़ा बयान । Trump । Netnyahu
Iran Israel War Update: अमेरिका में तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार | Mojtaba Khamenei | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget