Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की एक गलती पड़ेगी उसी पर भारी, अरमान निकालेगा उसे घर से बाहर

समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड कई ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ रहने वाला है. शो के लेटेस्ट प्रोमो के अनुसार अब अभिरा ने एक बार फिर से पोद्दार हाउस में रहना शुरू कर दिया है.

वो खुद से दादी सा का ख्याल रखने वाली है. इसी बीच जब विद्या दादी सा से मिलने जाएगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है. वो सास नहीं ले पा रही होती है. कावेरी पोद्दार को इस हालत में देख अभिरा बुरी तरह से घबरा जाती है. इसी बीच अरमान वहां आता है और ऑक्सीजन मशीन का प्लग लगाता है.

अभिरा पर फूटेगा अरमान का गुस्सा

वो अभिरा से कहता है कि तुम यहां दादी सा का ध्यान रखने आई थी ना, लेकिन नहीं रख पा रही हो तो निकलो घर से. इतना ही नहीं अरमान ये भी कहता है कि अब तो साबित हो चुका है कि किसी की भी जान तुम नहीं बचा सकती हो. उसके बाद वो अभिरा का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकाल देता है.

प्रोमो देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे विद्या ने जानबूझ कर दादी सा की ऑक्सीजन की मशीन का प्लाग हटा दिया था. ताकि, इस बहाने से वो अरमान की नजरों में एक बार फिर से अभिरा को विलेन बना सके और उसे घर से निकाल सके.

हालांकि, विद्या और अरमान चाहकर भी अभिरा को घर से नहीं निकाल पाएंगे. वैसे इस दौरान अभिरा को काफी जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन, अभिरा अपनी दादी सा के लिए सबकुछ सहन करेगी. शो में मजेदार ट्विस्ट तब आएगा जब माइरा अपने घर वापस आएगी और अभिरा को अपने घर में देखेगी. इतना ही नहीं माइरा को ये भी पता चल जाएगा कि मुक्ति कोई और नहीं बल्कि बानी है. उसके बाद से माइरा और मुक्ति की दोस्ती भी टूट जाएगी.

