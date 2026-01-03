'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने किया धर्मेंद्र को याद, नए साल के एपिसोड में देंगे श्रद्धांजलि

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र क निधन के गम से बाहर नहीं आ पाई है. धर्मेंद्र ने हमेशा अपने फैंस के दिलों पर राज किया है इस वजह से वो आज भी उन्हें याद करके इमोशनल हो जाते हैं. धर्मेंद्र को कई टीवी शोज में श्रद्धांजलि दे चुके हैं. अब टीवी के सबसे पुराने शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी.शो का नए साल के जश्न का एपिसोड धर्मेंद्र को डेडिकेट किया जाएगा.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो कई सालों से आ रहा है और इसे लोगों ने बहुत प्यार दिया है. कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इस शो में आ चुके हैं. जिन्हें ऑडियंस देखकर बहुत खुश हो जाती है. अब धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने वाले एपिसोड को देखकर लोग इमोशनल होने वाले हैं.

धर्मेंद्र को देंगे ट्रिब्यूट

तारक मेहता का नए साल का सेलिब्रेशन एपिसोड धर्मेंद्र को एक दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि होगी. जिसमें यादों और सेलिब्रेशन का मेल होगा क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी के लोग एक्टर की टाइमलेस विरासत का सम्मान करने के लिए एक साथ आएंगे. नए साल का एपिसोड धर्मेंद्र को डेडिकेट करने का आइडिया शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने सोचा था. जिन्होंने अक्सर इस बारे में बात की है कि वेटरन एक्टर की फिल्मों का उनके बचपन पर कितना गहरा असर पड़ा था.

न्यू ईयर पार्टी का टप्पू सेना देगी आइडिया

शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टप्पू सेना माधवी और भिड़े को यह आइडिया देते हुए दिख रही है जिसमें वह सुझाव दे रही है कि सोसाइटी 31 दिसंबर को अपने पसंदीदा एक्टर धर्मेंद्र को याद करके सेलिब्रेट करे. इसके लिए भिड़े मान जाते हैं. अब इस एपिसोड का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है.

आने वाले एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी धर्मेंद्र की तरह तैयार होते नजर आएंगे. इस एपिसोड का उद्देश्य धर्मेंद्र को सेलिब्रेट करना है.

